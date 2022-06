Cinco ventiladores conectados de Xiaomi de oferta que puedes controlar con el móvil

Aunque solemos ser de memoria corta, el verano no ha hecho más que empezar y si por faltas de existencias o esperas en el envío te has visto lamentando no haber comprado antes un ventilador, mejor ponerle solución antes de que te vuelve a ocurrir. Para ello, hemos reunido las propuestas de Xiaomi en este tipo de pequeño electrodoméstico y hemos localizado los mejores precios para ellos.

Aunque un ventilador suele ser un “gadget” al que no le damos demasiada importancia, hay aspectos a tener en cuenta, como su potencia, o su sonoridad. En el caso de los de Xiaomi además, tenemos también la conectividad, que nos permite conectarlos vía WiFi y poder controlarlos desde el smartphone.

Xiaomi Standing Floor Fan 2 Lite

El más económico de los ventiladores de Xiaomi es el Standing Floor Fan 2 Lite. Este modelo de pie ofrece 38W y no cuenta con escobillas en su motor (no necesita mantenimiento). Lleva 7 aspas y se puede usar en tres velocidades diferentes, pudiendo ajustarse su altura entre los 642mm y los 1.000mm.

En cuanto a sonido, se queda en los 37 Db. Gracias a su conectividad WiFi se puede controlar mediante la app Mi Home, disponible tanto para iOS como para Android y mediante voz, con Alexa o Google Assistant. Con un precio que ronda los 70-80 euros, ahora lo podemos comprar en eBay con el cupón HOMEAPP23 por sólo 58,65 euros.

Xiaomi Standing Floor Fan 2

Por algo más de dinero podemos hacernos con el Xiaomi Standing Floor Fan 2. Este modelo nos ofrece una potencia de 15W y también 7 aspas. Se puede ajustar hasta en 100 velocidades, con horarios programables a diferentes intensidades desde la app. Es más ruidoso que el modelo anterior, con 58 Db y también es un dispositivo conectado, con posible control por voz mediante Aleza y Google Assistant. Lo podemos encontrar en PcComponentes por 77,73 euros .

Smartmi 2S Standing Floor Fan

Con 29 Db de sonoridad y un nuevo elemento a tener en consideración como es la batería, el Smartmi Standing Fan 2S nos sale más barato en Amazon, donde tenemos cupón del 10% disponible para él. Se nos queda en 90,74 euros en lugar de 100,74 euros y nos ofrece como el anterior, hasta 100 ajustes de velocidad, 4 modos de oscilación así como 29 Db de sonido. Su batería nos permite colocarlo allá donde no podemos conectarlo a la red eléctrica, con una autonomía de 16 horas.

Xiaomi Smart Standing Floor Fan Pro

Con 28 W, el Xiaomi Smart Standing Floor Fan Pro es otro modelo que también cuenta batería, con una autonomía en este caso de hasta 20 horas. También ofrece 100 ajustes de velocidad mediante app, control con Alexa y Google Assistant, oscilación de 140º y una sonoridad de 26 Db.

Este modelo se puede encontrar en eBay por 101,15 euros con el cupón HOMEAPP23.

Smart Mi Standing Fan 3

Por último, el Smart Mi Standing Fan 3 es el modelo más avanzado y nos sale por 109,90 euros con cupón de descuento en Amazon. Este es el tercero de la selección con batería, con una autonomía de 16 horas.

Su sonoridad es de 29 Db y como el resto de la gama, cuenta con 7 aspas, se puede ajustar su velocidad hasta en 100 puntos diferentes, su cabezal puede ajustarse en inclinación y su oscilación se puede ajustar hasta en 4 puntos de 30 a 120º.

