Cinco tablets que son un chollo para estudiar o trabajar de oferta en La vuelta al cole de AliExpress

A este mes de agosto apenas le quedan dos semanas y a septiembre ya se le ven la orejas, el momento de la rentrée: la vuelta a clase o al trabajo. Para que no te pille desprevenido, el próximo 22 de agosto y hasta el 26 es La vuelta al cole de AliExpress, donde podrás beneficiarte de descuentos de hasta el 70% con cupones exclusivos, envíos gratis, 10% de Cashback en todos los productos de la campaña y la posibilidad de pagar en tres plazos con Klarna. No esperes hasta el 22 y mete ya en la cesta estas cinco tablets de oferta en La vuelta al cole de AliExpress para que no se te escapen.

Mejores cupones descuentos

En la campaña de La vuelta al cole de AliExpress podrás usar cupones generales y específicos para los diferentes productos de la selección, así como cupones exclusivos:

2 euros de descuento en compras mínimas de 25 euros con VUELTA2

5 euros de descuento en compras mínimas de 50 euros con VUELTA5

10 euros de descuento en compras mínimas de 100 euros con VUELTA10

25 euros de descuento en compras mínimas de 200 euros con VUELTA25

35 euros de descuento en compras mínimas de 300 euros con VUELTA35

50 euros de descuento en compras mínimas de 400 euros con VUELTA50

Con ESXATAKA02 recibirás 2 euros de descuento para compras mínimas de 25 euros.

Con ESXATAKA05 recibirás 5 euros de descuento para compras mínimas de 50 euros.

Con ESXATAKA10 recibirás 10 euros de descuento para compras mínimas de 100 euros.

Con ESXATAKA25 recibirás 25 euros de descuento para compras mínimas de 200 euros.

Con ESXATAKA35 recibirás 35 euros de descuento para compras mínimas de 300 euros.

Con ESXATAKA50 recibirás 35 euros de descuento para compras mínimas de 400 euros.

Para los productos enviados desde Europa:

7 euros de descuento en compras mínimas de 50 euros con OWES7

15 euros de descuento en compras mínimas de 120 euros con OWES15

Mejores ofertas en tablets de La vuelta al cole de AliExpress

Lenovo Tab P12 Pro 8/256GB por 619 euros con el cupón VUELTA50 en AliExpress Plaza desde España, casi 200 euros menos para esta versión con ROM global. Una bestia para productividad y entretenimiento con una gran pantalla AMOLED de 12,6 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y resolución 2K, la potencia del procesador Snapdragon 870 y una gran batería de 10200mAh.

Rozando precio mínimo la Xiaomi Pad 5 por 280 euros usando el cupón SDPES19 para la versión de 128GB y por 300 euros usando SDPES18 para la de 256GB, en ambos casos versión global. Cuando probamos la Xiaomi Pad 5 lo que más nos gustó fue su potencia, ya que tiene músculo para tareas exigentes de productividad y gaming, su gran autonomía incluso pese a su tasa de refresco de 120Hz y lo útil de su stylus compatible (no incluido), perfecto para tomar apuntes

Muy atractiva por su equilibrio y buena relación calidad precio, la Lenovo Tab P11 de 4/64GB a 165 euros usando OWES15 en AliExpress Plaza desde España, es la versión global. En otras tiendas cuesta casi 100 euros más. Con una pantalla de 11" con resolución 2K muy solvente para visionado de contenido y cuatro altavoces para reforzar la experiencia audiovisual, procesador Snapdragon 662, batería de 7700mAh.

Más modesta que las anteriores la Lenovo M10 FHD Plus 4/64GB a 155 euros usando OWES15, en otras tiendas de oferta cuesta 20 euros más. Es la versión con ROM Global con envío desde España desde AliExpress Plaza. Con pantalla de 10.3" Full HD, procesador MediaTek Helio P22T, altavoces compatibles con Dolby Atmos y batería de 7000mAh

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka