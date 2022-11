Las cinco mejores ofertas del Black Friday de Xiaomi: chollos en infladores, robots aspiradores, freidoras de aire y más

Xiaomi no es sólo smartphones, aunque eso ya lo sabe (casi) todo el mundo. Muchos de los productos más vendidos de categorías de hogar y otros son de la marca, y cuando se pueden encontrar de oferta vuelan. Si alguna vez has querido una aspiradora o robot, una freidora o un inflador de la marca y no has conseguido hacerte con ellos, corre, que la web de la marca tiene interesantísimas ofertas.

Mi Vacuum Cleaner Light

Si queremos hacernos con una aspiradora vertical a un precio increíble, podemos comprar la Mi Vacuum Cleaner Light por sólo 79,99 euros con una rebaja de 70 euros nada menos sobre los 149,99 euros oficiales, aunque la oferta sólo dura hasta la medianoche.

Esta aspiradora de tipo escoba es la versión ligera del modelo que le da nombre, con sólo 1,2 Kg de peso, y nos ofrece una autonomía de hasta 45 minutos con 2 niveles de potencia de succión, con un máximo de 17.000 Pa con tecnología ciclónica.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

También tenemos opción de comprar rebajado un robot aspirador como el Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, perteneciente a la gama media-alta de la marca. Se nos queda en 449,99 euros, con 100 euros de descuento sobre los 559,99 habituales. Además, por este precio, nos regalan la estación de auto-vaciado, valorada en 249,99 euros.

Se trata de un modelo 3 en 1 (barre, aspira y friega), tiene una potencia de aspirado de 4.800 Pa, cuenta con app de control y permite que lo controlemos mediante voz también. Es además muy delgado (sólo 98,8 mm de alto), para poder limpiar bajo muebles sin demasiado problema y dispone de una batería de 5.200 mAh.

Mi Smart Air Fryer

Usando el cupón 20BF2022 al hacer nuestro pedido, podemos hacernos con la Mi Smart Air Fryer por 79,99 euros en lugar de por los 99,99 habituales, ya que éste nos proporciona 20 euros de descuento.

Hablamos de toda una superventas en el segmento de las freidoras de aire; una que puede presumir de buenas valoraciones de los clientes y que nos ofrece 3,5 litros de capacidad, conectividad WiFi con control desde el smartphone. Cuenta incluso con pantalla OLED, y ofrece 1500 W de potencia, temperaturas de 40 a 200º y compatibilidad con Alexa y Google Assistant.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Ahora que se acerca el frío, nos puede venir de lujo un calefactor conectado como el Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Podemos comprarlo por 129,99 euros, con 20 euros de descuento siempre que apliquemos el cupón 20BF2022 al hacer nuestro pedido, lo que nos lo rebajará desde los 149,99 euros habituales.

Nos ofrece una potencia de 2200W, es capaz de calentar estancias de hasta 46 metros cuadrados y con él, podemos controlar su funcionamiento desde la app Mi Home, donde podrás regular sus seis niveles de temperatura entre 18 y 26 grados. Cuenta con un cuidado diseño minimalista, patas antideslizantes y certificación IPX4 para usarlo sin miedo en espacios húmedos como el baño.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

La última versión del inflador a batería de la marca es Ideal para llevar en el coche, aunque también para la mochila si nos movemos en bicicleta o patinete. El Portable Electric Air Compressor 1S de Xiaomi también está de oferta. Lleva 5 euros de descuento sobre los 49,99 habituales, quedándose en 44,99 euros.

Como decimos, este inflador es el compañero perfecto para quienes se mueven en bici, en patinete, para llevar en el coche o incluso para inflar balones o colchones de camping, porque viene con diferentes boquillas para que no haya nada que se le resista y lleva batería para rato.

