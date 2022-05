Cazando Gangas en informática y gaming: mejores ofertas Gaming Days de PcComponentes, Outlet Days de MediaMarkt y más

100 euros menos que en Amazon para este Asus Rog Strix G15 G513QR-HF012 , con rebaja del 27% en PcComponentes, se queda en 1599 euros . Monta un procesador AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB de RAM, SSD de 1TB SSD y una RTX3070. Con pantalla de 15.6" FHD a 300Hz y FreeDos como SO

250 euros menos del tirón en el ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012 , a 849 euros en Amazon, un portátil todoterreno con pantalla de 15.6" Full HD 144Hz, procesador Core i5-11400H, 16GB RAM, SSD de 512GB y una GPU GeForce RTX 3050 Ti 4GB. Sin SO

50 euros menos que la semana pasada para el Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 , a 799 euros en Amazon, un ordenador todoterreno para uso exigente y gaming ocasional. Con panel de 15.6" FHD a 120Hz, procesador AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, SSD de 1TB y una moderna NVIDIA GeForce RTX 3050-4GB. Sin SO.

Es uno de los bestsellers del momento por su buena relación calidad precio si buscas un ordenador que sirva para todo a precio contenido: ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB-HN200 a 799 euros en Amazon, en MediaMarkt y en PcComponentes . Equilibrio por bandera para uso general y gaming ocasional, con un procesador Intel Core i5-11400H, 16GB de RAM, SSD de 512GB SSD, una RTX 3050 y pantalla de 15.6". Con FreeDos como SO

Dos portátiles HP Victus todoterreno a precio irresistible en PcComponentes que bajan un poco respecto a la semana pasada: el HP Victus 16-e0090ns a 799 euros , con procesador AMD Ryzen 7 5800H, 16GB de RAM, SSD de 512GB y una RTX 3050Ti ideal para uso intensivo y gaming ocasional (es moderna y con raytracing, pero no es especialmente potente) o más modesto el HP Victus 16-e0067ns a 765 euros , idéntico al anterior salvo por la GPU, en este caso una RTX3050 a secas

Un portátil todoterreno para trabajar y jugar que destaca por su gráfica: HP VICTUS 16-e0031ns a 699 euros en El Corte Inglés. Con procesador AMD Ryzen 5 5600H, 8GB de RAM, 512GB SSD y lo mejor, una GeForce RTX 3050 4GB. Para uso general y gaming esporádico. Si no necesitas una gráfica tan moderna, el HP VICTUS 16-e0010ns comparte configuración salvo la gráfica, en este caso una veterana GeForce GTX 1650 4GB, y también baja 200 euros hasta los 599 euros en El Corte Inglés

100 euros menos en este All in one muy apañado para uso general: HP 24-cb0000ss a 589 euros en Amazon, con pantalla de 23.8" con webcam, procesador AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y Windows 11 Home. Incluye teclado y ratón