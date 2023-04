En Carrefour puedes encontrar este pack de PlayStation 5 con lector de disco más barato

Después de la tormenta viene la calma y un ejemplo de ello es el stock de la consola de Sony. Si todavía no te has hecho con una PlayStation 5, ahora tienes la oportunidad de hacerte con este pack que incluye el exitoso videojuego God of War Ragnarök a buen precio en Carrefour, ya que tiene un descuento que lo deja en 569 euros.

Este pack de la consola de Sony tiene un precio de venta recomendado de 623,99 euros en Carrefour, pero ahora puedes aprovechar y ahorrar casi 31 euros, ya que tiene un descuento que lo deja en un precio final de 569 euros. Además, los gastos de envío nos costarán 3,99 euros o podemos recogerlo en nuestra tienda más cercana si hay disponibilidad.

La PlayStation 5 de esta oferta es la versión con lector, por lo que podremos disfrutar de los juegos en físico. También cuenta con un procesador AMD Zen 2 de ocho núcleos y una GPU personalizada AMD RDNA 2 con tecnología ray traicing para disfrutar de los gráficos en una resolución de hasta 4K a 120 FPS.

Por otro lado, incorpora un SSD de 825 GB, el cual tiene una alta velocidad secuencial de 5.500 MB/s. Asimismo, la consola de Sony nos ofrece la posibilidad de aumentar la memoria interna con otra unidad de estado sólido.

Este pack incluye el nuevo DualSense y uno de los videojuegos más aclamados, God of War Ragnarök. En este título viviremos la historia de Kratos y su hijo Atreus a través de la mitología nórdica, donde veremos batallas épicas y unos gráficos que nos harán disfrutar al máximo.

