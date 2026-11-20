¿Cuánto cuesta crear y tener en Internet una página web? Hoy en día no es necesario saber programar ni dedicar semanas de trabajo para ello, aunque sí que conviene saber cuánto tiempo vamos a necesitar para ello y, sobre todo, cuánto vamos a tener que desembolsar. Si estás buscando una plataforma que te sirva tanto para la creación como para alojar tu página web, entonces quizás te encaje muy bien hosting.com con su oferta de Black Friday: usando el código 'XATAKA', su precio es de 1,98 euros al mes.

¿Qué necesitas para crear y poner a funcionar una página web?

Vamos con lo esencial primero. Para todo el proceso de crear una página web hay cuatro elementos básicos:

Dominio : la dirección de tu página web.

: la dirección de tu página web. Hosting : el lugar donde se almacenan sus archivos.

: el lugar donde se almacenan sus archivos. Herramienta de creación : aquí hay varias herramientas para diseñarla, como puede ser WordPress. También está la posibilidad de utilizar un creador impulsado por IA.

: aquí hay varias herramientas para diseñarla, como puede ser WordPress. También está la posibilidad de utilizar un creador impulsado por IA. Cuenta de correo: Es cierto que no es obligatorio, pero tener una cuenta de correo asociada a tu dominio ofrece una imagen más profesional.

Sabiendo esto, lo ideal es apostar por un servicio que englobe todo en una misma suscripción. De esta forma, ahorraremos tiempo y dinero, especialmente si aprovechamos una oferta como la que tenemos este Black Friday de hosting.com. Y si hablamos de este servicio, lo mejor es que todo ello está incluido en su plan más económico, llamado Plan Starter.

Lo primero a tener en cuenta del mismo es que ofrece hosting para hasta cinco páginas web diferentes, cada una con sus propios archivos y buzón de correo. Además, también cuenta con un creador de páginas web con IA para WordPress, correo electrónico y certificado SSL gratuito, algo que no está incluido en todos los hosting (y que tendrías que pagar por separado).

A todo esto, hay que añadirle un par de factores más a tener en cuenta. La primera es que incluso es un servicio a tener en cuenta si ya tienes tu propia página web alojada en otro lugar, puesto que hosting.com ofrece migración gratuita. También ofrece detección y eliminación de malware, así como copias de seguridad diarias.

Terminemos con lo importante: lo que tendrás que pagar. Con el código 'XATAKA' ya aplicado, el precio es de 1,99 euros al mes (2,17 euros con el IVA aplicado). Es decir, un año completo de este servicio nos costará un total de 26,04 euros. ¿Y qué ocurre cuando ese año se termine? Entonces, el precio pasa a ser de 8,49 euros al mes.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | hosting.com

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