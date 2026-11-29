El Black Friday ha finalizado, pero todavía quedan muchas ofertas por delante con un inminente Cyber Monday. No obstante, no hace falta esperar, AliExpress ya ha lanzado un buen surtido de ofertas en dispositivos como relojes inteligentes, tablets y más.

iPad por 433,99 euros, la tablet más económica de Apple aún más barata.

por 433,99 euros, la tablet más económica de Apple aún más barata. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank por 53,98 euros, una powerbank muy delgada con carga magnética.

por 53,98 euros, una powerbank muy delgada con carga magnética. Honor MagicPad 4 por 669 euros, una tablet muy potente y con buena pantalla.

por 669 euros, una tablet muy potente y con buena pantalla. Xiaomi G27i por 103 euros, un monitor gaming con una alta tasa de refresco.

por 103 euros, un monitor gaming con una alta tasa de refresco. CMF Watch Pro 2 por 34 euros, un smartwatch con un particular diseño.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank Hoy en AliExpress — 53,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPad

Si queremos dar el salto al ecosistema de tablets de Apple os implemente buscamos uno de los últimos modelos, el iPad se encuentra en AliExpress por 433,99 euros utilizando el código ESBF50. Se trata del modelo más básico (11ª Gen) que cuenta con pantalla de 11 pulgadas, chip A16 y una batería que ofrece una buena autonomía.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Si vamos a viajar en diciembre, viene bien que tengamos a mano una buena powerbank como la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank que ahora está de oferta por 53,98 euros con el cupón ESBF06. Tiene capacidad de 5.000 mAh, es muy delgada con un grosor de tan solo 6 mm, cabe en el bolsillo y cuenta con carga inalámbrica.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank Hoy en AliExpress — 53,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Honor MagicPad 4

Si buscamos una tablet con mejor pantalla que la de Apple, la Honor MagicPad 4 se encuentra de oferta por 669 euros con el cupón ESBF50. Incorpora una pantalla con tecnología OLED de 12,3 pulgadas, viene equipada con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, su batería tiene capacidad de 10.000 mAh y cuenta con un sistema de ocho altavoces compatible con Dolby Atmos.

Honor MagicPad 4 Hoy en AliExpress — 669,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi G27i

En cambio, si queremos un monitor orientado al gaming que sea muy económico, AliExpress tiene el modelo Xiaomi G27i por un precio de 103 euros con el cupón ESBF06. En este caso hablamos de un monitor con pantalla de 27 pulgadas que ofrece ángulos de visión de 178º (horizontales y verticales). Su tasa de refresco es de 165 Hz y es compatible con FreeSync Premium.

Xiaomi G27i Hoy en AliExpress — 103,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CMF Watch Pro 2

Por último, la tienda tiene por solo 34 euros con el cupón ESBF06 el CMF Watch Pro 2, un smartwatch que destaca sobre todo por su atractivo diseño. Este reloj inteligente incorpora una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, incluye una corona giratoria muy práctica, los biseles se pueden cambiar, incluye 120 modos deportivos y su batería ofrece una autonomía de hasta 11 días.

CMF Watch Pro 2 Hoy en AliExpress — 34,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple, Xiaomi, Honor, CMF

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores monitores para trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados