Me ha ahorrado mi visita mensual al fisio y apenas cuesta 30 euros: este soporte para monitores es lo que andaba buscando

Pasar muchas horas frente a la pantalla de mi ordenador siempre ha acabado pasándome factura, especialmente por la altura de mis monitores. Ninguno de ellos cuenta con peanas ajustables, por lo que siempre tenía el cuello demasiado inclinado, lo que acababa provocando que tuviera que ir al fisio de manera bastante asidua. No obstante, desde que me hice con el soporte ErGear para dos monitores todo eso cambio. Y lo mejor de todo es que si tú tienes el mismo problema, ahora está rebajado a 29,99 euros, tras aplicar el cupón del 40% de descuento que está disponible.

ErGear Soporte para monitor dual de hasta 32 pulgadas, carga máxima de 22 libras cada brazo, soporte de monitor dual ajustable, soporte de monitor Vesa de acero resistente con VESA estable 75 x 75 100 PVP en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un soporte pensado para mejorar mi calidad de vida

Las recomendaciones de los expertos siempre señalan que la posición de nuestro monitor debería caer justo en el centro de nuestros ojos. Eso es algo que no ocurría con mis monitores, ya que quedaban bastante por debajo debido a sus peanas. No obstante, después de hacerme con este soporte pude configurar a mi gusto la altura de ambas pantallas, y ha sido un antes y un después para mi salud.

Desde que me hice con él, los dolores de cuello han desaparecido por completo, hasta el punto de que posiblemente sea la mejor compra que he hecho para mi despacho. No solo porque a la larga me ha supuesto un ahorro de dinero considerable, sino también porque ha mejorado mi productividad en el trabajo, gracias a la posibilidad de poder configurar las pantallas a mi gusto.

Con este soporte he cambiado la disposición de mi escritorio al completo, hasta el punto de que una de mis pantallas ahora está colocada en formato vertical. Esto ha afectado indudablemente a mi desempeño con algunas tareas del trabajo, por lo que si tienes dos monitores es un producto casi indispensable. Lo mejor de todo es que soporta monitores de hasta 32" con un peso de 10 kilogramos, y es compatible con el soporte VESA 75 x 75.

Otros soportes para dos monitores

Pholiten Soporte Monitor Doble para Pantallas LED LCD de 13-27 Pulgadas, Soporte 2 Monitores Ajuste de Altura, Giro de 360° y Rotación de 180°, VESA 75/100 mm hasta10 kg, Brazo Monitor Doble(MD97442) Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ErGear Soporte Monitor Doble para 13"-32" Monitor con Resorte de Gas Tecnología de Movimiento Completo Brazo Monitor Inclinación ± 45 ° Giratoria 180 ° Rotación 360 ° VESA 100/75mm PVP en Amazon — 59,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Flipsnack en Unsplash, ErGear

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar un robot aspirador