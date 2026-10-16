Amazon liquida esta casa prefabricada con baño, cocina y dormitorio: ahora cuesta 7.298 euros

Ya sea para instalar una casa de invitados en la parcela, disponer de una oficina independiente en el jardín o contar con una solución habitacional temporal en un terreno edificable, las casas modulares se han convertido en una opción rápida de desplegar frente a las obras tradicionales. En Amazon, ahora, hemos encontrado este modelo por 7.298 euros y viene con baño, dormitorio y cocina.

Casita Plegable Personalizable prefabricada y con dormitorios Cocina y baño, de 37 m², 56 m² y 74 m², Apta para Oficina y Vivienda Hoy en Amazon — 7.298,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una casa expandible con paneles tipo sándwich

Esta construcción modular destaca por su formato expandible y su rapidez de ensamblaje frente a la obra tradicional, además de incorporar los elementos de fontanería esenciales para entrar a vivir, por lo que, desde que te llega, en apenas unas horas, ya podrás estar viviendo en ella.

Fabricada a partir de paneles sándwich y un marco de acero galvanizado resistente a la intemperie, su diseño permite plegar y transportar la casa con facilidad para levantarla sobre el terreno en cuestión de horas.

Su distribución interior es personalizable y ofrece espacio para dormitorios, zona de estar y las áreas sanitarias. También viene equipada de serie con las instalaciones básicas de fontanería, inodoro, plato de ducha y módulo de fregadero para evitar desembolsos adicionales en instalaciones sanitarias primarias.

Costes extra y burocracia: lo que debes tener en cuenta antes de comprarla

Aunque el precio de 7.298 euros suena tentador, la compra de una casa prefabricada conlleva una serie de costes adicionales y trámites administrativos que debes prever en tu presupuesto total antes de pulsar el botón de comprar. Son los siguientes:

Licencias urbanísticas y normativa local: necesitarás licencia de obra mayor o menor, un proyecto redactado por un arquitecto o una declaración responsable.

necesitarás licencia de obra mayor o menor, un proyecto redactado por un arquitecto o una declaración responsable. Acondicionamiento y solera del terreno: es necesario preparar una solera de hormigón nivelada o cimientos elevados.

es necesario preparar una solera de hormigón nivelada o cimientos elevados. Acometidas de suministros: conectar la vivienda a las redes municipales sumará un coste extra en tasas e instalación profesional.

conectar la vivienda a las redes municipales sumará un coste extra en tasas e instalación profesional. Logística, descarga y montaje: la entrega suele realizarse en camión a pie de calle. Mover el módulo a la ubicación exacta requiere la contratación de una grúa o camión pluma.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada en amazon ✅ LO MEJOR Instalación rápida y sin obra pesada: reduce drásticamente los tiempos de montaje en comparación con cualquier construcción de ladrillo u hormigón.

reduce drásticamente los tiempos de montaje en comparación con cualquier construcción de ladrillo u hormigón. Aprovechamiento del espacio: el diseño desplegable maximiza la superficie útil una vez asentada en la parcela. ❌ LO PEOR Requiere acondicionamiento de terreno previo... Aunque la casa sea prefabricada, la superficie de apoyo debe estar adecuadamente nivelada y cimentada antes de su colocación.

Aunque la casa sea prefabricada, la superficie de apoyo debe estar adecuadamente nivelada y cimentada antes de su colocación. Trámites y normativas locales... Dependiendo del municipio y del tipo de suelo (rústico o urbano), se requerirá verificar licencias urbanísticas y permisos de habitabilidad. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno, finca o jardín amplio y buscas una casa de invitados, un espacio de trabajo exterior o un refugio de fin de semana sin gastar "demasiado". ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una vivienda principal definitiva con acabados de alta gama e insonorización completa para vivir todo el año en entornos con temperaturas extremas.

Otras casas prefabricadas que pueden interesarte

La casa prefabricada expandible de doble ala, 20FT/30FT/40FT Módulo personalizado con acabados modernos Hoy en Amazon — 10.384,25 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Casa prefabricada, casa pequeña, casa modular portátil Hoy en Amazon — 7.529,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil. Cuál comprar y baterías externas recomendadas

En Xataka | Cinco baterías externas o powerbanks para tener el móvil cargado durante horas tras un apagón eléctrico