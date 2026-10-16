Amazon liquida esta casa prefabricada con baño, cocina y dormitorio: ahora cuesta 7.298 euros

Ya sea para instalar una casa de invitados en la parcela, disponer de una oficina independiente en el jardín o contar con una solución habitacional temporal en un terreno edificable, las casas modulares se han convertido en una opción rápida de desplegar frente a las obras tradicionales. En Amazon, ahora, hemos encontrado este modelo por 7.298 euros y viene con baño, dormitorio y cocina.
Casita Plegable Personalizable prefabricada y con dormitorios Cocina y baño, de 37 m², 56 m² y 74 m², Apta para Oficina y Vivienda
Una casa expandible con paneles tipo sándwich
Esta construcción modular destaca por su formato expandible y su rapidez de ensamblaje frente a la obra tradicional, además de incorporar los elementos de fontanería esenciales para entrar a vivir, por lo que, desde que te llega, en apenas unas horas, ya podrás estar viviendo en ella.
Fabricada a partir de paneles sándwich y un marco de acero galvanizado resistente a la intemperie, su diseño permite plegar y transportar la casa con facilidad para levantarla sobre el terreno en cuestión de horas.
Su distribución interior es personalizable y ofrece espacio para dormitorios, zona de estar y las áreas sanitarias. También viene equipada de serie con las instalaciones básicas de fontanería, inodoro, plato de ducha y módulo de fregadero para evitar desembolsos adicionales en instalaciones sanitarias primarias.
Costes extra y burocracia: lo que debes tener en cuenta antes de comprarla
Aunque el precio de 7.298 euros suena tentador, la compra de una casa prefabricada conlleva una serie de costes adicionales y trámites administrativos que debes prever en tu presupuesto total antes de pulsar el botón de comprar. Son los siguientes:
- Licencias urbanísticas y normativa local: necesitarás licencia de obra mayor o menor, un proyecto redactado por un arquitecto o una declaración responsable.
- Acondicionamiento y solera del terreno: es necesario preparar una solera de hormigón nivelada o cimientos elevados.
- Acometidas de suministros: conectar la vivienda a las redes municipales sumará un coste extra en tasas e instalación profesional.
- Logística, descarga y montaje: la entrega suele realizarse en camión a pie de calle. Mover el módulo a la ubicación exacta requiere la contratación de una grúa o camión pluma.
|
⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada en amazon
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno, finca o jardín amplio y buscas una casa de invitados, un espacio de trabajo exterior o un refugio de fin de semana sin gastar "demasiado".
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una vivienda principal definitiva con acabados de alta gama e insonorización completa para vivir todo el año en entornos con temperaturas extremas.
Otras casas prefabricadas que pueden interesarte
La casa prefabricada expandible de doble ala, 20FT/30FT/40FT Módulo personalizado con acabados modernos
Casa prefabricada, casa pequeña, casa modular portátil
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Amazon
En Xataka | Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil. Cuál comprar y baterías externas recomendadas
En Xataka | Cinco baterías externas o powerbanks para tener el móvil cargado durante horas tras un apagón eléctrico
Ver 0 comentarios