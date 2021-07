Alternativas al Apple Battery Pack MagSafe para cargar tu iPhone 12: guía de compra de baterías externas compatibles con MagSafe

Apple acaba de lanzar el Battery Pack MagSafe, una compacta batería externa que podemos adherir a la trasera de los iPhone 12 gracias a esa tecnología – el MagSafe – que muchos recordarán con nostalgia de los antiguos MacBook y que ofrecía un extra tanto de seguridad (ante posibles tirones) como de comodidad. Su precio es de [109 euros](Battery Pack MagSafe), pero hay alternativas. En esta guía de compra encontrarás baterías MagSafe compatibles para cargar tus iPhone 12.

Cómo funciona el MagSafe

MagSafe viene de la combinación de palabras magnético (Mag) y seguridad (Safe) y antaño se traducía en acercar el extremo del cargador a la toma del MacBook y que prácticamente el solito se colocara en el lugar indicado gracias a su sistema de imanes.

Esto ofrecía una gran ventaja: aparte de resultar cómodo, si por accidente dábamos un tirón al cable, este simplemente se soltaba del portátil sin llevárselo consigo y tirarlo al suelo, algo que podría suceder. También lo hemos visto en lo iPad primigenios y el Apple Pencil.

Con los iPhone 12, el MagSafe se ubica en la parte trasera del smartphone y sirve para poder adherir y alinear fácilmente accesorios. Lo logra esencialmente mediante un sistema de imanes, una bobina de carga inalámbrica y protectores

Entre los accesorios compatibles con el MagSafe de los iPhone 12 se encuentran cargadores, una billetera de cuero, fundas, las nuevas baterías Battery Pack MagSafe y otros accesorios de terceros.

Aunque la carga inalámbrica no es una novedad de los iPhone 12 – llegaron a los teléfonos de Apple en la generación de los iPhone X –, para que esta funcionara era necesaria no solo colocarla sobre un cargador compatible, sino también situarlo con la alineación adecuada. Con MagSafe ya no es necesario, con lo que ganas en tranquilidad y libertad de movimiento.

Sin el esperado AirPower, los cargadores oficiales compatibles con MagSafe son este minimalista modelo (43 euros) , capaz de cargar de forma inalámbrica mediante el estándar Qi hasta a 15W y el MagSafe Duo (138 euros), con espacio para smartphone y Apple Watch.

Echemos un rápido vistazo al Battery Pack MagSafe lanzado por Apple y sus características: esta batería externa permite cargar toda la última generación de iPhone. Cuenta con una capacidad de 1460mAh a 7,62V y 11,13Wh y carga a 5W, lo que como verás te permitirá tener un extra de batería, pero no cargar tu smartphone al completo.

Cuenta con un diseño compacto y minimalista y su uso no puede ser más sencillo, gracias entre otras cosas a la tecnología MagSafe, de modo que no tengas que preocuparte por si la alineación es la indicada o no.

Apple recomienda usar un adaptador USB-C de 20W, aunque puedes cargarla más rápido con un cargador de 27 W o superior, como el del MacBook.

Baterías externas compatibles con Magsafe

Anker es una marca muy popular por su buena relación calidad precio en accesorios para smartphones y este PowerCore Magnetic 5K es buena prueba de ello. Además actualmente tiene un cupón activo en Amazon que la deja en oferta a 32,39 euros con envío rápido y gratis. Aquí abajo os dejamos un pantallazo para que veáis dónde activarlo:

La Anker PowerCore Magnetic 5K es batería externa de 5.000mAh de capacidad que puedes adherir mediante magnetismo a los iPhone 12 y sus dimensiones son más bien contenidas, por lo que podrás usarla también en el Mini y por supuesto, si llevas una funda compatible. Su USB-C carga de forma bidireccional. Según el fabricante ofrece protección contra cortocircuitos, control de temperatura y detección de objetos extraños

Belkin es una marca de gran reputación en accesorios para Apple y, si bien cuenta con un modelo que recuerda bastante al modelo oficial (aunque con 2.500 mAh), está agotadísimo, pero hay alternativas como este otro modelo más voluminoso.

Esta batería externa no es precisamente fina y compacta como el modelo de Apple, pero lo que pierdes en portabilidad lo ganas en capacidad, por lo que puede ser interesante si la idea es usarla como base inalámbrica (aunque también puedes llevarla contigo adherida al teléfono). Cuenta con una capacidad de 10.000 mAh y es capaz de cargar a 7,5W. Además dispone de un puerto USB-C PD bidireccional de 18 W.

Con un diseño que recuerda bastante al modelo de Apple, esta power bank externa compatible con MagSafe de Duomei (36,99 euros) tiene una capacidad de 5.000 mAh. Para que no se calienten los dispositivos, la potencia de carga inalámbrica se ha reducido de 15W a 7,5W. Compatible con fundas de menos de 3 mm y en tres colores.

Esta alternativa de SunnyBAG (29,90 euros) tiene una capacidad de 5.000 mAh y cuenta con carga rápida tanto con cable como de forma inalámbrica. Así, proporciona hasta 15W de potencia e incluye QuickCharge 3.0 en el puerto USB-A y PD en el USB-C.

Este modelo BOOSTEXX (36,99 euros) es grueso pero con la anchura y altura suficiente para no sobresalir (149 g, 85 x 60 x 18 mm,) y en su interior almacena una capacidad de 10.000 mAh para cargar varias veces tu iPhone 12 (en función del modelo) hasta a 15W de forma inalámbrica y 18W con cable mediante USB-C. Diseño minimalista con cuatro luces LED para informar del estado.

