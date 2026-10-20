Aldi recibe este fin de semana un minicompresor de aire portátil por 24,99 euros que te ahorrará tener que ir a la gasolinera

Un gadget muy útil que te puede salvar de más de un viaje a la gasolinera es un minicompresor de aire. El que más suele recomendar es el que tiene Xiaomi, aunque también hemos visto uno en Lidl que suele ser un éxito cada vez que está disponible. Desde este sábado, día 24 de octubre, tenemos una alternativa en Aldi que, además, llega rebajada: sale por 24,99 euros.

Minicompresor portátil Ride & Go PVP en Aldi — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no tienes ningún Aldi cerca y quieres una alternativa similar que te llegue a casa, puedes comprar este Carsun en Amazon por 26,99 euros. Viene también con varias boquillas e incluso incluye bolsa de transporte.

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Un minicompresor muy útil para la bici o el coche

Este minicompresor, cuyo PVP es 29,99 euros, es de la marca Ride & Go. Presenta un diseño compacto, fácil de sostener con una sola mano. Es uno de esos gadget que nunca viene mal tener en el coche para comprobar la presión de los neumáticos, aunque también para ruedas de bicis, motos o balones. Para eso, viene con tres boquillas diferentes.

El minicompresor tiene una batería integrada que se recarga por USB-C, así que no tenemos que tener un enchufe cerca. En el caso de que no tengamos batería y necesitemos usarlo, también tenemos la opción de conectarlo a la toma de mechero de 12 V del coche. Viene con funda para que lo podamos guardar.

A todo lo anterior hay que sumarle que cuenta con una pantalla digital LCD que nos permitirá configurar y consultar la presión deseada. También dispone de una luz LED para poder utilizar el minicompresor en una zona oscura o si no tenemos iluminación cerca. Un gadget muy útil y económico que nunca viene mal tener en casa o en el coche.

⚡ EN RESUMEN: minicompresor de aire de aldi ✅ LO MEJOR Calidad-precio: Su precio es muy ajustado, pero llega con una pequeña rebaja a Aldi.

Su precio es muy ajustado, pero llega con una pequeña rebaja a Aldi. Batería recargable: Lo podemos utilizar sin un enchufe cerca, aunque también se puede conectar al mechero del coche.

Lo podemos utilizar sin un enchufe cerca, aunque también se puede conectar al mechero del coche. Fácil de mover: Es ligero y muy compacto, por lo que no cuesta moverlo. ❌ LO PEOR No sustituye un compresor de taller: Aunque nos puede ayudar a comprobar el estado de ruedas o inflar pequeños neumáticos y balones, no tiene la potencia de un compresor de taller. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un minicompresor que, además de económico, venga con varias boquillas y tenga batería recargable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un compresor que cree grandes caudales de aire.

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Imágenes | Aldi

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