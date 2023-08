Ahorrar dinero y aceite es posible con esta freidora de aire pequeña que está más barata que nunca en Amazon

Durante los últimos años, la creciente popularidad de las freidoras de aire ha hecho que la mayoría de hogares dispongan de un electrodoméstico de este tipo para preparar comidas más sanas y de manera más cómoda. Si todavía no te has hecho con una y quieres experimentar todas las ventajas que ofrece, ahora en Amazon puedes encontrar esta Ufesa Jaguar a precio mínimo histórico de 59,99 euros.

Durante los últimos meses, el precio más habitual de esta freidora de aire Ufesa ha sido de 74,99 euros en Amazon, pero ahora tienes una gran oportunidad para tenerla en tu cocina por un precio nunca antes visto de 59,99 euros. Con su compra puedes ahorrar 15 euros, además de disfrutar de un envío gratuito y rápido si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Ufesa Jaguar es una freidora de aire con un diseño compacto que la convierte en una gran opción para cocinas pequeñas. Cuenta con una cesta que tiene una capacidad de 3,5 litros, la cual nos permite preparar hasta tres raciones contundentes en una sola tanda, y una potencia de 1.200 W.

Por otro lado, incorpora una tecnología 360º de circulación de aire caliente a alta velocidad característica en este tipo de electrodomésticos para obtener una cocción uniforme con resultados crujientes y sabrosos en todo tipo de alimentos.

También cabe destacar que este modelo viene con un panel digital táctil desde el que podemos programar el tiempo hasta 1 hora y ajustar la temperatura entre 80 y 200 ºC. Asimismo, trae 8 programas preestablecidos para preparar una gran variedad de comidas sin complicaciones (patatas fritas, carne, pescado, pollo, hornear, verduras, pizza y bacón).

Otra característica a destacar es que tanto la cubeta como la bandeja son totalmente antiadherentes, los cual evitará que se peguen los alimentos y la limpieza será muy sencilla.

