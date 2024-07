Adiós al facturar en avión: esta maleta con USB es muy ligera y te permite cargar tus dispositivos mientras viajas

Si aún no te has ido de vacaciones y estás buscando una maleta de cabina, esta de la firma AnyZip no es una maleta cualquiera. Además de que te sirve para viajar en avión sin facturar, cuenta con un puerto USB, un extra que para muchos se convertirá en imprescindible. En Amazon, está disponible por 67,99 euros.

Esta maleta de cabina con USB tiene un precio de 67,99 euros. El coste no es elevado, ya que te permitirá evitar facturar tu equipaje al viajar en avión y también llevarte baterías portátiles o incluso el cargador, gracias a este puerto USB doble que incorpora.

Esta maleta de cabina tiene cuatro ruedas 360º giratorias, que las puedes mover en cualquier momento y en cualquier dirección, contando además con una buena estabilidad y un funcionamiento muy silencioso.

Fabricada en ABS, es una maleta rígida, muy ligera y duradera. Además, cuenta con un mango ajustable de aluminio que queda bloqueado a la altura elegida. Así, podrás tirar o empujar la maleta sin ningún tipo de esfuerzo.

En su interior, la maleta está dividida en dos compartimentos separados con redes y correas cruzadas, para evitar que el equipaje se desplace y puedas aprovechar al máximo el espacio. Cuenta también con una cerradura TSA con bloqueo numérico y un puerto USB que te va a permitir cargar tu móvil o tablet mientras esperas en el aeropuerto o la estación.

