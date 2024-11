El accesorio imprescindible para mi Xbox no es un mando, y ojalá alguien me lo hubiera dicho al comprarla

Aunque parezca mentira, Xbox Series X|S y PlayStation 5 llevan ya más de cuatro años con nosotros. La gran ventaja respecto a otras generaciones es que, con sus diferencias, ambas compañías lanzaron modelos económicos con los que no era necesario hacer una inversión tan grande. En mi caso, me decanté por una Xbox Series S en un primer momento, pero tenía un problema del que no fui consciente hasta tiempo después: su almacenamiento. Y la mejor solución para este problema fue la Tarjeta de Expansión de Seagate de 1 TB, que ahora está rebajada a 132,22 euros.

La Tarjeta de Expansión de Seagate es imprescindible para mi Xbox Series S

A pesar de que la Xbox Series S es una consola muy capaz en muchos aspectos, a pesar de las limitaciones técnicas que tiene en comparación con su hermana mayor; el elemento donde más palidece frente a ella es en el almacenamiento. En una época donde los juegos ocupan cada vez más espacio, es complicado desenvolverse con los algo más de 350 GB que la consola ofrece, restando lo dedicado al sistema operativo.

Por esa razón, el accesorio imprescindible para todo poseedor de Xbox Series S debe ser una de las tarjetas de expansión que encontramos en el mercado. Al contrario que PlayStation 5, la consola de Microsoft no ofrece soporte para los SSD NVMe M.2, por lo que es preciso decantarse por este tipo de complementos. Y actualmente, podemos encontrar dos alternativas en el mercado: la de Seagate y la de WD_Digital.

Por lo que respecta a la de Seagate, es el modelo oficial que salió con la consola, y en este caso yo decidí decantarme por el modelo de 1 TB de capacidad. Es no solo es perfecto para Xbox Series S, sino también para aquellos que necesiten más espacio en su Series X. Ofrece la misma velocidad que el SSD interno de la consola, y es compatible con tecnologías como Xbox Velocity Architecture. Además, es tan fácil de utilizar como conectarla al puerto trasero de la consola.

