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A precio de liquidación la tele SQD-Mini LED con audio firmado por Bang & Olufsen

El televisor está de oferta en Amazon, pero no es una oferta exclusiva Prime

Tcl 55c7l
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Alberto García

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Queda muy poco para que Amazon celebre su Fiesta de Ofertas Prime, por lo que estamos viendo muy buenas ofertas tanto en esta tienda como en otras, como es el caso del Día sin IVA de MediaMarkt. Más allá de las Ofertas Exclusivas Prime, hay muchas otras accesibles a cualquier persona que son interesantes de tener en cuenta, y la tele TCL 55C7L es una de ellas ahora que ha bajado hasta los 652,07 euros.

TCL 55C7L

TCL 55C7L

Hoy en Amazon — 652,07 MediaMarkt — 652,07 El Corte Inglés — 949,00
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Una tele para deportes, videojuegos, cine y series

Tcl 55c7l Amazon

La TCL 55C7L es una smart TV SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) que resulta muy atractiva para disfrutar de contenido variado, ya sean deportes, videojuegos o películas y series. Esta tele lanzada este mismo año incorpora una pantalla LCD de 55 pulgadas y su tasa de refresco alcanza los 144 Hz.

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También es compatible con los formatos de imagen HDR10+ y Dolby Vision IQ, que están más orientados al cine y series, así como con Dolby Atmos para tener una experiencia de audio mucho más inmersiva. Además, su sistema de sonido está firmado por Bang & Olufsen.

El televisor cuenta con un modo Game Master dedicado a videojuegos, así como incorpora un puerto HDMI 2.1 para conectar consolas actuales. También viene con Google TV, AMD FreeSync y cuenta con el asistente de voz de Google para acceder a apps, ajustes o funciones mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TCL 55C7L hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla, tanto por la tasa de refresco como por la compatibilidad con los formatos de imagen HDR10+ y Dolby Vision IQ.
  • Sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos y están firmados por Bang & Olufsen.
  • Viene con el sistema operativo Google TV.

❌ LO PEOR

  • Solo incorpora un puerto HDMI 2.1, algo importante a tener en cuenta si queremos conectar varias consolas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para consumir contenido variado y tener una muy buena experiencia.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes varias consolas que quieras conectar a un puerto HDMI 2.1. En ese caso, es mejor apostar por otros modelos.

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