A mitad de precio el Huawei Watch GT5 Pro, un smartwatch todoterreno con una pantalla soberbia y cargado en funciones de salud

Huawei lo ha ido haciendo muy bien en el terreno de los wearables con cada generación que ha lanzado al mercado. Y el Huawei Watch GT5 Pro es la guinda del pastel. Su precio de salida era bastante caro, pero Powerplanet lo tiene ahora mucho más barato con la nueva oferta que lo deja a mitad de precio: por 193,95 euros.

Un smartwatch de lo más completo

El Huawei Watch GT5 Pro es un smartwatch que brilla tanto por su diseño como por su pantalla tan soberbia. Evidentemente, se ve perfectamente a plena luz del día, pero además ofrece una buena resolución y tiene un buen tamaño de 1,43 pulgadas, por lo que se trata de un reloj grande.

Viene cargado de funciones y sensores de salud, como es el caso del sistema TruSense, del típico sensor de frecuencia cardíaca que vemos en muchos modelos, de sensor de temperatura y de electrocardiograma. Y lo cierto es que, en este sentido, se trata de un reloj bastante preciso.

Otro de sus puntos fuertes reside en una batería que ofrece una autonomía de hasta 14 días de uso, una cifra ideal para evitar que tengamos que recargarla cada pocos días. Además, también incorpora altavoz y micrófono y viene tanto con una corona giratoria como con un botón personalizable multitarea.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Huawei Watch GT5 Pro hoy ✅ LO MEJOR Su diseño es exquisito .

. Su pantalla es soberbia .

. Cuenta con un buen surtido de funciones y sensores de salud. ❌ LO PEOR No es compatible con pagos desde el smartwatch .

. Solo permite instalar apps desde un móvil Android, no desde un iPhone. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen smartwatch que ofrezca una gran autonomía y que incluya muchas funciones y sensores de salud. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj más pequeño o con otro formato más cuadrado, pero que también esté orientado a la salud y deporte, como es el caso del Huawei Watch Fit 5 Pro.

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Imágenes | Eva R. de Luis, Huawei

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