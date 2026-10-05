A mínimo histórico esta cafetera Krups con sistema automático de limpieza que también hace capuchinos pulsando un botón

Las cafeteras superautomáticas están ganando cada vez más popularidad. La razón de ello es bien sencilla: son muy fáciles de usar y de mantener. A cambio, podemos tener un café de mucha calidad en casa sin necesidad de tener que ir a una cafetería. ¿Estabas pensando en hacerte con una? Esta Krups Sensation Milk está hoy a mínimo histórico en MediaMarkt: sale por 329,75 euros.

Cafetera superautomática - Krups Sensation Milk EA912B, 15 bar, 1450 W, 1.7 L, 6 modos, 2 tazas, Depósito de leche 0.3 L, Táctil, Gris PVP en MediaMarkt — 329,75 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera superautomática que crea espuma pulsando un botón

Como decimos, esta cafetera superautomática Krups está ahora mismo rebajada desde los 399 euros hasta algo menos de 330 euros. Este modelo es especialmente interesante para cocinas pequeñas, puesto que tiene únicamente 24 centímetros de alto y 36,4 centímetros de ancho.

Cuenta con una bomba de presión de 15 bares y un sistema térmico de 1.450 W con el que obtendremos una buena extracción de café. Además, como tiene un molinillo cónico integrado en la cafetera, siempre tendremos café recién molido en cada taza. Esta, además, tiene un depósito de 260 gramos para el café y un depósito de 1,7 litros para el agua.

Más cosas a destacar de esta cafetera Krups. La primera de ellas es que cuenta con un sistema para la leche llamado Milk Maestro que, básicamente, crea espuma de forma automática. Además, la jarra se puede desenganchar de la cafetera y utilizarla para guardar la leche en el frigorífico. Todo sin olvidar que la cafetera se limpia automáticamente tras cada preparación y varias de sus piezas se pueden lavar en el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la krups sensation milk ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es el mayor descuento que ha tenido esta cafetera de Krups hasta ahora.

Es el mayor descuento que ha tenido esta cafetera de Krups hasta ahora. Sistema automático para la leche: Poder hacer un capuchino o un latte pulsando un solo botón es comodísimo. ❌ LO PEOR Ruidosa: Este tipo de cafeteras hacen ruido, especialmente a la hora de moler el café. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva cafetera superautomática y buscas una opción compacta con un sistema automático para espumar la leche (y que se limpie fácilmente) ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo tomas café solo en casa y prefieres una opción de cápsulas o más manual.

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Imágenes | Krups

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