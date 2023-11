A este precio, ya no tendrás excusa para darle un mando de Xbox Series a tu hermano pequeño

El Black Friday es el momento perfecto para actualizar los periféricos de las consolas y de los ordenadores. Si tienes una Xbox Series (aunque también funciona perfectamente para PC), el precio del mando de la consola en diferentes colores ha caído en picado en la tienda de Amazon, y ahora lo tenemos por tan sólo 37,90 euros en lo que es su precio mínimo histórico. Podemos encontrarlo al mismo precio en su color Carbon Black y Electric Volt; eso sí, son los únicos disponibles con esta oferta, por lo que es posible que no dure mucho tiempo.

Comprar mando de Xbox Series al mejor precio

El precio oficial y recomendado del mando de Xbox Series es de 59,99 euros, pero durante el Black Friday podemos aprovechar para tenerlo en casa mucho más barato. En este sentido, ahora lo encontramos con un descuento del 37% (22,09 euros al cambio), y finalmente se queda por sólo 37,90 euros .

Hablamos del mando oficial de Microsoft para las consolas de Xbox Series, su actual generación. Como hemos adelantado, también funciona con ordenadores con Windows y en dispositivos móviles con Android e iOS mediante su conectividad Bluetooth, lo que lo convierte en un periférico muy versátil si solemos jugar en estos dispositivos.

Uno de los puntos fuertes del mando de Xbox Series es que cuenta con una gran ergonomía, algo que se siente con tan sólo tocarlo, y que incluye un tacto rugoso para evitar que pueda resbalarse con facilidad. También viene con la clásica cruceta híbrida y un botón "share" que podemos utilizar para compartir capturas de imágenes y vídeo.

Además de ello, viene con un conector Jack de 3,5 mm para utilizar unos auriculares por cable y su autonomía es de aproximadamente 40 horas; una cifra muy alta para este tipo de periféricos. Por su parte, no incluye batería, sino que funciona con pilas AA (LR6) que incluye el propio mando.

