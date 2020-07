21 Gadgets y accesorios que compramos sin mucha esperanza pero luego se han convertido en imprescindibles

Qué difícil es trabajar en Xataka y no caer en la tentación de comprar tecnología: probamos los dispositivos más atractivos, cubrimos las noticias y curiosidades del sector, conocemos las mejores ofertas... así que a veces simplemente picamos. En algunos casos compramos sobre seguro, pero en otros... sí, nosotros también compramos gadgets y accesorios sin demasiadas expectativas y acaban siendo una compra maestra. ¿Qué gadgets han sido todo un descubrimiento para nosotros cuando no dábamos un euro por ellos?

Sam Fernández, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

Años después, aquí sigue, con no sé cuántas cargas de batería, unas cuantas miles de horas de reproducción y creo que no tardaría en comprar uno nuevo si muriese. Con la tontería, ha acabado convirtiéndose en el chisme que más he usado con diferencia."

"En su día andaba buscando un altavoz Bluetooth al que creí que no le iba a dar mucho uso y acabé aterrizando en uno bastante rebajado de Xiaomi (modelo ya no a la venta, equivalente al Mi Pocket Speaker 2 ( 24,99 euros )), creo que fue su primera o segunda generación.

John Tones, editor de Xataka y Espinof

"La eterna paradoja de los formatos obsoletos: prescindimos de unidades de reproducción que creemos que no necesitamos, para descubrir que en realidad si las necesitamos, y entonces hay que volver a reconstruirlo todo, a veces no de forma especialmente cómoda.

Me pasó con las unidades lectoras de CD/DVD, cada vez más a menudo ausentes de ordenadores de sobremesa y portátiles. Pero quienes seguimos consumiendo cine y juegos en formato físico porque las plataformas de streaming no cubren nuestras necesidades a veces tenemos que regresar al pasado para acceder a datos en formatos que ya no se usan.

Compré una unidad de CD/DVD no muy convencido, pensando que sería un capricho que me permitiría ver un par de viejas series en disco, pero con los meses me he dado cuenta de que estoy más atado al formato de lo que creía. No para guardar datos, para lo que el salto a los discos duros portátiles me ha funcionado más que de sobra.

Pero sí para acceder a juegos y películas que no son tan fáciles de encontrar si no es a través del frágil pero siempre fiable formato físico. Mientras le tenga tanto apego al pasado seguiré necesitando unidades físicas: la nube no es suficiente, por mucho que se empeñen los diseñadores de ordenadores ultra-slim.