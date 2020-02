18 videojuegos románticos para jugar, disfrutar y regalar en San Valentín

Se acerca San Valentín y, si eres de esas personas que aprovechan este día para hacer algo especial con tu pareja y ambos sois gamers, os traemos una propuesta diferente – en lo relativo al clásico plan de la cena romántica y la película –: disfrutar de videojuegos donde el amor tiene un papel muy importante. Ya sea para regalar o simplemente vivir una velada jugona, esta es nuestra selección de videojuegos románticos para la noche de San Valentín.

Teniendo en cuenta el volumen de videojuegos del mercado en diferentes plataformas a lo largo de la historia y sobre todo, la posibilidad de establecer relaciones amorosas en cierta medida, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. En este sentido, se admiten propuestas.

Passage

Passage es un videojuego indie experimental a caballo entre el gaming y el arte. Cuenta con más de una década de vida y se juega en cinco minutos... pero este breve lapso de tiempo os va a merecer la pena si os gusta jugar. En el juego, dedicarás esos 300 segundos a recorrer toda la vida del protagonista y sus sensaciones.

Puedes jugarlo en tu PC gratis desde su web.

Last day of June

Si te gustó la película 'Up, 'Last day of June' tiene muchas papeletas para hacerlo también. Y es en esencia cuenta los primeros compases de la película de animación de Pixar. Este emotivo juego de 2017 para PS4 cuenta una historia de amor con una mecánica muy original en la que podrás cambiar el pasado.

Por 19,99 euros en PS4 Store y 19,99 euros en Steam.

Florence

También los juegos para móvil disponen de grandes historias de amor, como es el caso de 'Florence', un título tierno e inteligente que prácticamente es una novela romántica interactiva en la que recorreremos el devenir de una pareja: desde que se conocen y se enamoran hasta que entran en crisis. Se hace corto.

Por 2,99 euros en Android y 3,49 euros en iOS

To the Moon

Otro título indie altamente romántico es este 'To the Moon', que narra una bonita historia sobre el deseo de ver la luna antes de morir de Johnny Wyles. Pero, más que esta aspiración, 'To the Moon' es una historia de amor entre el protagonista y River, su amor de la infancia. Ojo porque quizás queráis tener un paquete de pañuelos cerca.

Shadow of the Colossus

Toca desempolvar todo un clásico que afortunadamente, pese a haberse lanzado en 2005, todavía puede jugarse en plataformas más actuales gracias al remake para PS4.

Sí, 'Shadow of the Colossus' es un cliché del amor romántico. Y es es un juego que – pese a ser una aventura de lo más entretenida y jugable – cuenta para historia de un enamorado que busca resucitar a al amor de su vida.

En formato físico en Amazon por 21,75 euros y en PS4 Store por 39,99 euros

Final Fantasy X

La saga Final Fantasy es conocida por sus intrincadas tramas, el carisma de sus personajes y por supuesto, por su misión de salvar el mundo. Pero además, prácticamente en cada entrega hay una historia de amor. El VII es el más tópico, pero el más accesible para el jugador actual es el Final Fantasy X, donde Yuna y Tidus, su guardian, se enamoran.

En formato físico en Amazon para Nintendo Switch por 29,95 euros, por 19,99 euros para PS4. En formato digital por 29,99 euros en PS4 Store y por 49,99 euros en Microsoft

The Last of Us: Left Behind

Otro título mainstream que, a pesar de enfrentarse a una especie de holocausto zombie también tiene un hueco para el amor es 'The Last of Us: Left Behind' (próximamente saldrá la segunda parte), donde la protagonista Ellie mantiene una relación con Riley. De hecho, en nuestro análisis se destaca como uno de los puntos fuertes del juego.

Disponible en PS4 Store y por 19,82 euros en Amazon en formato físico. 'The Last of Us II' saldrá a la venta el 29 de mayo pero ya se puede precomprar por 64,95 euros

Gone Home

'Gone Home' es el walking simulator por excelencia. Está en todos los sistemas, aunque no se sabe que es una trama romántica hasta el final (ups, spoiler). Cuenta un romance adolescente con esa intensidad propia de la edad: notas, cartas... en definitiva, pistas para intentar desentrañar la historia de dos enamorados sin necesidad de mostrarlos. Como dato: fue incluido en nuestra selección como uno de los mejores juegos de la década.

Por 19,99 euros en PS4 Store, para Xbox por 14,99 euros en Microsoft, por 5,49 euros para iOS, por 12,49 euros en Steam para PC, Gone Home is available on PS4, Xbox One, Switch, PC, and iOS.

Catherine: Full Body

Una de las grandes obras de Atlus volvió el año pasado en forma de nueva versión con unas cuantas novedades en exclusiva para PS4. No obstante, la esencia es la misma: la delgada línea entre la fidelidad y la infidelidad entre Catherine, que tiene claro que se quiere ir a vivir con su chico y el susodicho, que no lo tiene tan claro. Nuevas tramas y cinemáticas, nuevos tipos de puzzles (bastante difíciles) y una enorme rejugabilidad gracias a los nuevos finales como sus principales bazas respecto al original.

Por 52,90 euros en Amazon en formato físico y por 59,99 euros en PS4 Store

Mass Effect

La riqueza de la serie 'Mass Effect' nos permite disfrutar no solo de una gran historia en formato RPG, sino también de personajes carismáticos y con un desarrollo profundo como Shepard o Miranda, permitiéndonos además establecer relaciones amorosas con otros personajes. Y sí, también puedes salvar la galaxia.

Silent Hill 2

La franquicia de terror Silent Hill tiene como punto de partida una historia romántica: la búsqueda de la mujer fallecida del protagonista. Si bien no vamos a encontrarnos mucho amor, podremos encarnar a James Sunderland recorriendo la ciudad en busca de pistas mientras nos deshacemos de nuestros enemigos.

Uncharted

Otro título AAA donde encontramos el clásico romance de película es 'Uncharted', donde podremos disfrutar del punch de los personajes con un ritmo que recuerda bastante al cine de aventuras. El cazador de tesoros Nathan Drake y su pareja Elena protagonizan momentos típicos de cualquier pareja... aunque también se salvan la vida de vez en cuando. Eso sí, cada uno tiene sus intereses diferenciados, no son la clásica pareja lapa.

'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' por 18,99 euros en Amazon en formato físico y por 19,99 euros en PS4 Store. Nota: en el juego más reciente de la saga, 'Uncharted El Legado Perdido,' no aparece la pareja mencionada)

Broken Sword

Aunque el hilo argumental de 'Broken Sword' se centre en mezclar historia con aventuras, en esta aventura gráfica encontramos la bonita historia de amor entre Nico y George.

'Broken Sword 5: La Maldición de la Serpiente' en Steam para PC por 22,99 euros, por 29,99 euros en Nintendo Store para Switch, por 29,99 euros en PS4 Store para PS4 y por 29,99 euros en Microsoft para Xbox One.

Leisure Suit Larry

No todo el mundo tiene suerte en el amor... y sino que se lo pregunten a Larry Laffer, un vendedor de software que a sus 40 años largos se muda a Lost Wages para perder la virginidad y encontrar el verdadero amor. La saga de aventuras gráficas tiene en su última entrega un anzuelo para los nostálgicos de este género: escenarios y más de 30 personajes dibujados y animados a mano con puzzles al estilo de la vieja escuela.

'Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry' en Steam por 29,99 euros

The Sims 4

Y si quieres amor, por qué no simularlo con el juego por excelencia para tal fin: los Sims y su cuarta entrega, la que más opciones casamentera tiene. Como es habitual en la saga, construye tu personaje, decora tu casa y establece reuniones con otros personajes que pueden acabar con un "ñiqui ñiqui avanzado", como detalla la propia EA en sus videos promocionales

Dream Daddy

Más que un juego romántico per se, estamos ante un simulador de citas con padres solteros como protagonistas. La idea es llegar a un nuevo pueblo junto con nuestra hija y lanzarnos a la aventura de ligar. Un título a lo Sims pero con la misión de la conquista. 'Dream Daddy' es parte una novela visual, una compilación de minijuegos y un simulador de citas.

Por 14,99 euros en Steam para PC

Persona 4

'Shin Megami Tensei: Persona 4' es un veterano juego lanzado para PlayStation 2 y PlayStation Vita bastante peculiar. De procedencia japonesa, este título tiene su parte de date simulator aderezada con la resolución de misteriosos asesinatos.

Stardew Valley

'Stardew Valley' es posible tener amor en la granja. Y es que estamos ante un farm simulator que nos permite tener citas y establecer relaciones en un entorno rural con pocas opciones para elegir a tu potencial parejas. Vamos, como si fuera un pueblo de verdad. Ojo porque no solo es lograr conquistar a tu pareja, sino también mantener la atención mientras doblas el lomo para sacar tu explotación adelante.

