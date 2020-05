En el Eurovisión con canciones generadas por inteligencia artificial ha ganado Australia: así suena su tema

El próximo Daft Punk quizás es una IA. Pero para encontrarlo hace falta un empujón. Es lo que han querido hacer con el 'AI Song Contest', un concurso televisivo inspirado en Eurovisión donde han participado 13 equipos representando a distintos países en los que han propuesto canciones generadas por inteligencia artificial. ¿El resultado? Ha ganado el "grupo" australiano 'Uncanny Valley' con su canción 'Beatiful the World'.

Eurovision 2020 ha sido cancelada por la pandemia, pero el canal holandés VPRO ha querido aprovechar el formato para lanzar esta versión alternativa y explorar las posibilidades creativas de la inteligencia artificial. Un proyecto con un resultado que sorprende y al mismo tiempo nos anticipa un futuro donde las canciones sean directamente generadas por algoritmos.

Los países participantes han sido Australia, Francia, Alemania Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suiza y Suecia, algunos de ellos representados por un par de equipos. El comediante belga Lieven Scheire ha sido el encargado de presentar este 'AI Song Contest'. Para el jurado se ha contado con Vincent Koops, compositor y experto en inteligencia artificial, Anna Huang, investigadora en generación musical por inteligencia artificial y Ed Newton-Rex, compositor y director del AI Lab de ByteDance, empresa detrás de la popular aplicación TikTok.

Las votaciones finalizaron el pasado 10 de mayo y han sido apadrinadas por la propia organización de Eurovisión, quien ha decidido anunciarlo en sus propias redes.

