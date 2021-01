Por qué tus videoconferencias en Meet fallan: Google lanza una herramienta para que el usuario sepa mejor qué está fallando y cómo puede arreglarlo

Google ha añadido herramientas a Google Meet que tienen el objetivo de ayudar a los usuarios a entender cómo sus entornos de escritorio y su conexión a la red están afectando a la calidad de sus videollamadas y reuniones en tiempo real. Para ello, durante la llamada, se puede ir al menú de tres puntos, situado en la esquina inferior derecha y seleccionar la opción “solución de problemas y ayuda".

Al acceder a esta opción, Google detalla al usuario datos como: carga de la CPU y estabilidad de la red y si el entorno está afectando a la calidad de la llamada. También ofrece sugerencias para ayudar al rendimiento de las llamadas y da información en tiempo real sobre el efecto de cualquier acción que el usuario realice.

Gracias a esta información un usuario puede saber si está teniendo algún retraso en su conexión y debe ponerse más cerca del router o cambiar la conectividad de su equipo.

Google Meet comparte la potencia de procesamiento y las conexiones de red con todas las demás aplicaciones que se están ejecutando en un ordenador y con las pestañas del navegador que están abiertas. De este modo, cuando, por ejemplo, hay una mala conexión de red, la herramienta de videollamadas tratará de consumir menos recursos.

Eso puede llevar a que el video aparezca borroso o a que el audio se escuche entrecortado, entre otros asuntos. Sabiendo esta información, el usuario puede ponerle remedio a una videollamada de mala calidad.

Quienes aún no tengan esta opción disponible, la tendrán en los próximos días. Llegará a usuarios que cuentan con Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus (es decir, los clientes profesionales y empresariales).

También para usuarios de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y para G Suite for Nonprofits, que es la herramienta hecha para organizaciones sin ánimo de lucro.