Gmail permitirá a sus usuarios profesionales agrupar a sus contactos para una interacción más sencilla

Gmail ha anunciado novedades para la gestión de los contactos de esta herramienta. Ahora habrá una nueva pestaña donde los usuarios profesionales pueden agrupar a sus contactos según proyectos o departamentos en los que trabajen. El objetivo de esta novedad es hacer más sencilla la interacción en entornos de trabajo.

Así, por ejemplo, a la hora de enviar un correo a muchas personas del mismo departamento o encargadas del mismo proyecto, no hará falta ir incluyendo una a una cada dirección de correo electrónico de los contactos a los que se quiere hacer llegar la información. Será suficiente con pulsar sobre uno de estos grupos previamente organizados.

Esta actualización está disponible para los usuarios de los planes Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, todos ellos creados para empresas. Los usuarios con los planes Enterprise for Education y Nonprofits también tienen acceso esta función.

Esta novedad mejora el tradicional panel de contactos, que es mucho más estático.

Toda esa información y las listas de personas creadas están a la vista en la pantalla principal de Gmail. La nueva pestaña está situada en el lado izquierdo. Ahí los usuarios pueden tener a la vista los contactos importantes seleccionados para poder comunicarse con ellos de una forma más rápida.

El objetivo es que un usuario pueda comunicar a muchas personas al mismo tiempo acerca de una novedad. También se puede enviar un archivo a un grupo entero a la vez.

Esta función ha comenzado a aparecer hace unas horas en la plataforma de Workspace para algunos usuarios. Según Google irá llegando en los próximos días para todos los clientes que tengan las mencionadas funciones de pago.

Una guía para hacer uso de las nuevas funciones

Para utilizar las funciones de conversación nuevas con los clientes de Gmail para la web, hay que pasar el cursor por lado izquierdo de la pantalla. Ahí se puede seleccionar la opción representada por tres puntos verticales.

También se pueden anclar conversaciones en Chat y en Rooms a través de la aplicación de Gmail para iOS y Android.

El mes pasado la empresa anunció sus planes de reemplazar para todos los usuarios de Gmail su Google Hangouts por Chat durante el próximo año 2021. Por ahora, esto solo está disponible para sus usuarios de pago.

Hay que recordar que en el mes de julio, la firma de Mountain View anunció novedades en su Gmail para hacer de este un espacio de trabajo más cómodo para interactuar con los compañeros dentro de una empresa, asociación o proyecto.

Gracias a las novedades, ahora en Rooms se puede ver la información relativa a las salas de reuniones, pudiendo pinear en la parte superior las reuniones más importantes o recurrentes, para tenerlas siempre a mano, entre otros asuntos.

Hace unos días, la empresa anunció que Google Meet adoptaba nuevas medidas para poder denunciar abusos durante una reunión. Ahora se puede grabar y enviar a los administradores de la herramiento un video de la llamada, en caso de darse algún abuso.