Charlas tipo TED hay muchas. Estas son las que recomiendan algunos directores generales en España

La famosa intervención de Steve Jobs a los estudiantes de Standford) es una de las charlas más famosas y motivadoras que se conocen. Los encuentros TED son, además, un ejemplo recurrente cuando se buscan discursos motivadores o que nos hagan pararnos, reflexionar y pensar.

Por eso, hemos querido preguntar a algunos de los directores generales de compañías en España cuál es aquella charla o documental que más recuerdan y por qué. Estas son sus respuestas.

Borja Gómez-Carrillo Country Manager de Xiaomi Iberia

Para el máximo responsable de Xiaomi en nuestro país, hay dos documentales/charlas que destacaría porque, asegura, "me han impactado y afectado a mi día a día tanto personal como profesional".

El primero de ellos es una charla "muy emocionante y disruptiva" de Pilar Jericó que apareció en las sesiones Aprender Juntos de BBVA. En ella, muestra cómo la madre de Thomas Edison hizo creer a su hijo que en el colegio le consideraban un genio "en vez de decirle la realidad que era que le consideraban un incomprendido intelectual. En este documental se muestra la importancia de sacar lo mejor de cada uno, que cada uno somos diferente y que por ello hay que motivar y apoyar a todas las personas", reflexiona.

El otro discurso que destaca es “El valor de tu actitud”, de Victor Küppers, porque "en menos de una hora muestra la importancia de nuestra actitud ante la vida, los problemas, el trabajo… y cómo ello influye en el éxito de nuestras ideas y afecta a nuestra personalidad.”

Alberto Ruano Director general de Lenovo Iberia

Más que una charla motivadora, el director general de Lenovo en nuestro país destaca un documental, Chernobyl, 35 años después". Según este directivo, este título es un documental "de obligada visión". En su caso, nos cuenta que, tras verlo, le hizo reflexionar sobre "cómo el hombre es capaz de ser el autor de desastres con consecuencias terribles para el planeta y la humanidad, y cómo la Naturaleza, sabia, se defiende de ellos y se repone, mientras que el hombre está aún lejos de hacerlo”.

Julia Bernal Country manager de Red Hat en España y Portugal

El discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de la Universidad Stanford en 2015 es, precisamente, la charla motivaciones que la máxima directiva de Red Hat en nuestro país recomienda porque, asegura, es un discurso "cargado de energía, emoción y conocimiento de causa". Además, cree que todo lo que se cuenta "aplica más allá de una graduación, pero es cierto que en ese momento de la vida es clave".

Esta responsable remarca las palabras con las que Jobs cierra la charla, "deseándole a los estudiantes “stay hungry, stay foolish”, uno de los grandes consejos para animar a las personas ya sea en su ámbito profesional o personal a que siempre sientan pasión por lo que hacen, y que siempre den lo mejor de sí mismos".

En valoración de Bernal, estas palabras también "nos recuerdan que no debemos tener miedo, que debemos mantenernos siempre abiertos a nuevas formas, creativos, ávidos de aprender, conscientes de que si te equivocas, aprendes y comienzas de nuevo”.

Annabel Chaussat Directora general de Fnac España

“Mi última charla con uno de nuestros vendedores. En ella me comentó su pasión por la lectura y hasta qué punto es siempre un estímulo para él conocer nuevas propuestas y compartirlas con los muchos clientes a los que atiende a diario. La situación generada por el confinamiento y la crisis del COVID, sin duda ha mostrado el poder del comercio digital y la importancia de hacer llegar a nuestros clientes sus compras a la puerta de casa, pero esta charla me hizo pensar en que por otro lado, las relaciones humanas y el valor de la prescripción son imbatibles frente a cualquier algoritmo. La emoción no es reemplazable”.

Florent Bannwarth Director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal

El director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal también prefiere destacar un documental sobre una charla a la hora de decantarse por uno de estos contenidos.

En su caso, recomienda dos: "El gran hackeo” y “El dilema de las redes”. "Ambos invitan a reflexionar sobre el poder que pueden tener los datos, lo fácil que podemos ser influenciados como ciudadanos y los riesgos que conllevan algoritmos y otros mecanismos de inteligencia artificial que se basan en datos sesgados", explica.

Aunque asegura que cada vez más empresas abogan por un uso responsable y ético de los datos que obtienen de sus usuarios, añade que "muchos apuntan a que la privacidad y la anonimización de datos será una gran tendencia en los próximos años" aunque, añade, "aún falta mucha formación sobre protección de datos personales".

Juan Urdiales

Cofundador y Co CEO de JobandTalent

El cofundador y Co CEO de JobandTalent coincide con Bannwarth y también recomienda uno de los documentales señalados por el anterior directivo.

Urdiales reconoce que “The social dilema” es de los últimos títulos que ha visto y que "me ha gustado mucho". Entre otras cosas, destaca que en este título "se trata muy bien cómo están contribuyendo las redes sociales a una mayor polarización de la sociedad, que pienso que es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos”.

También puedes leer aquí mismo en Xataka una crítica a este documental que Netflix publicó el año pasado y en el que se habla con diversos expertos, muchos de ellos ex empleados de las empresas, sobre las prácticas que se llevan a cabo por parte de las redes sociales.

José María de la Torre Presidente y Consejero Delegado de España y Presidente de Sur de Europa de Hewlett Packard Enterprise

El máximo responsable de HPE en España se decanta por uno de los discursos quizá menos conocidos por el gran público general: la charla del decano del MIT Sloan, Peter Hirst, sobre Mens et Manus.

De la Torre explica que se decanta por sesiones como la anterior porque hablan y profundizan sobre aspectos como "la innovación práctica que produce beneficios para la sociedad con honestidad y buena conducta personal".