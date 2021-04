Una academia hacker estatal y una inversión de 450 millones de euros: así quiere el Gobierno impulsar la ciberseguridad española

El Gobierno de España va a invertir 450 millones en los próximos tres años para impulsar el sector de la ciberseguridad de nuestro país y, entre las medidas que se llevarán a cabo con ese desembolso, va a crear un programa formativo de seguridad cibernética que ha denominado Academia Hacker, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una nota.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha informado de que los fondos se destinarán a tres ejes principales: impulsar el ecosistema empresarial del sector, fortalecer la ciberseguridad de ciudadanos y pymes y consolidar a España como un nodo internacional en el ámbito de la seguridad cibernética.

Para ello, el Gobierno ha anunciado la creación de distintos programas para acelerar el crecimiento de startups de ciberseguridad, impulsar la internacionalización o desarrollar el talento nacional en este sector, y también ha asegurado que tratará de incentivar la innovación en seguridad cibernética a través de “la compra pública innovadora”. Sin embargo, no han dado muchos más detalles al respecto.

El anuncio de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial deja, de esta forma, más preguntas que respuestas, pero en el sector consideran positivo que se siga invirtiendo en ciberseguridad aunque por el momento se desconozca la articulación concreta del desembolso.

"Que haya más inversión en ciberseguridad siempre es positivo para todos, los incidentes de los últimos años han puesto de manifiesto lo importante que es. No obstante, habrá que ver cómo se reparte finalmente, porque si después sólo las grandes empresas acceden a estas subvenciones no se habrá ayudado al desarrollo del sector en absoluto", opina Deepak Daswani, experto en ciberseguridad.

Unas dudas sobre el reparto de la inversión que comparte Rafael García, CTO de Hack By Security: "Cualquier inversión en ciberseguridad es una buena noticia, pero es cierto que las ayudas no suelen llegar a las pymes del sector, porque tienes que pasar por un proceso selectivo, justificar muchísimas cosas y presentar proyectos, que son evaluados y en función de esa evaluación reciben una cantidad de dinero determinada. Y claro, las empresas grandes pueden abordar proyectos muy grandes, pero las pequeñas se lo piensan mucho, no por capacidad técnica, sino por no poder abordar esa dedicación económicamente sin saber si conseguirán el dinero".

Y la falta de información por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acerca de esta inversión no hace sino acrecentar esas dudas.

Academia Hacker

El Ministerio sí han compartido algo más información acerca del lanzamiento de Academia Hacker, un programa de formación en ciberseguridad público y articulado a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de ocho semanas de duración que tendrá lugar entre el 3 de mayo y el 25 de junio de 2021 en formato online, y en el que podrán participar hasta 400 equipos de entre cuatro y ocho integrantes.

“Se formará a los integrantes en distintas capacidades y habilidades técnicas. Cada equipo tendrá que superar diferentes retos planteados con temáticas relacionadas con la ciberseguridad dentro de un escenario lúdico”, explica la nota. Este programa está dirigido a mayores de 14 años y será gratuito.

No obstante, el anuncio de este programa formativo también tiene importantes lagunas informativas: el Ministerio no especifica qué tipo de cualificación ofrecerá ni si estará dirigido a la adquisición de conocimientos básicos o competencias profesionales técnicas orientadas al empleo. Tampoco ha especificado la forma en la que se pueden inscribir los interesados.

Desde el Ministerio han explicado a Xataka que están ultimando los detalles del curso y no pueden ofrecer, por el momento, más información al respecto, aunque señalan que pronto anunciarán nuevas novedades. Asimismo, explican que, por el momento, sólo han organizado la edición de 2021 y estudiarán la celebración de nuevas ediciones en función de la acogida que tenga la de este año.

El encargado de desarrollar todas estas iniciativas y programas es el Incibe, que articulará esta inversión a través del Plan Estratégico 2021-2025.