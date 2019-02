¿Frosties o Sugar Puffs?: Netflix almacena todas las elecciones de los usuarios del capítulo Bandersnatch de Black Mirror

El capítulo de Black Mirror, Bandersnatch, fue la primera película interactiva de Netflix. Un episodio muy original donde como si se tratase de "Elige tu propia aventura", el espectador va eligiendo qué quiere que el protagonista haga. Una serie de decisiones y elecciones que desembocan en diversos finales.

A través de Michael Veale, investigador de protección de datos en el University College London, se ha dado a conocer que Netflix guarda en su base de datos todas las múltiples elecciones que cada usuario realizó durante el capítulo de Bandersnatch.

Siguiendo los derechos reflejados por el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos europeo (GPDR), el investigador solicitó a Netflix el acceso a sus datos personales. La respuesta que obtuvo fue un correo cifrado con un PDF explicando los datos y un CSV protegido con contraseña donde se encontraban todas las elecciones que Michael Veale había realizado en su visionado del capítulo de Black Mirror.

Remember everyone quickly speculating whether Black Mirror: Bandersnatch was a data mining experiment. I used my GDPR right of access to find out more. (short thread) #Bandersnatch