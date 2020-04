Honor se ha metido en terreno de teclados mecánicos presentando un modelo con la popular marca Cherry

Si hablamos de Honor, de inteligencia artificial o de GPU Turbo sin más contexto quizás pensemos en alguno de los móviles de la marca china, pero no, en este caso es algo con teclas. Tantas como las que componen un teclado mecánico que Honor ha lanzado acompañado de Cherry, una de las marcas más representativas de este producto.

Se trata de un colorido teclado con retroiluminación RGB que viene con teclas Cherry, con la marca Honor serigrafiada en la barra espaciadora. Un teclado del que han dicho pocos detalles pero que está orientado al público *gamer y tiene opciones de personalización.

El acabado "twilight" ahora sobre teclas tipo Cherry Red

El anuncio ha sido discreto y se ha hecho mediante el perfil de Weibo de la marca. En el post vemos que parece una versión del modelo Cherry MX Board 8.0 (G80-3888), por ese diseño cilíndrico del soporte trasero, aunque con la base de color negro.

En cuanto a los colores de las teclas, parece que en un primer momento habrá al menos dos opciones: un juego de teclas en azul, morado, blanco y negro (colores sólidos) y otro en el que hay un degradado de morado a azul. Los colores que en cierto modo son representativos de la marca y que hemos visto en las traseras de algunos de sus móviles (el color twilight).

El fabricante ha dado pocos detalles sobre las funciones, que más bien se deducen por lo que tienen las teclas. En las de dirección (las flechas) está el logo de "AI" que la marca usa en la app de cámara y en la de retroceso está el GPU Turbo. El resto de teclas parecen ser estándar y faltará saber qué posibilidades hay de instalar macros, atajos de teclados, etc.

Hablando de las teclas, se trata de un teclado tipo Cherry Red. Si estamos familiarizados con la marca quizás sepamos qué significa eso, pero si no podéis consultar nuestra detallada guía de compra y recomendaciones sobre teclados mecánicos donde lo explicamos, siendo los Red uno de los modelos que más encajan para gaming.

La colaboración no deja de ser curiosa. Honor no sólo dispone de móviles (hay auriculares, pulseras cuantificadoras, etc.) pero ése sigue siendo su negocio principal, con cierta dedicación al gaming en alguno de sus modelos como el Honor Play.

Del precio y disponibilidad aún no tenemos datos, siendo de momento un producto que está anunciado para el mercado chino. Basándonos en el precio del modelo que os citábamos (en China) hablamos de unos 1.800 yuanes (unos 231,54 euros al cambio), por lo que podría tener un precio parecido. Estaremos atentos para conocer más detalles y sobre todo si llega a Europa y otros mercados.