Desarrolladores originales: para qué rotar el monitor 90º cuando puedes rotarlo 22º

Los programadores son una comunidad especialmente activa a la hora de buscar soluciones para trabajar mejor, y un área en el que siempre buscan mayor productividad es en el de la configuración de sistemas con varios monitores —muchos trabajan con más de uno—, pero también en el aprovechamiento de los nuevos monitores ultrapanorámicos.

Precisamente una de estas desarrolladoras ha estudiado cuál sería la mejor forma de aprovechar su monitor ultrapanorámico, y ha descubierto que el modo normal no la llena, como tampoco lo hacía el "aburrido" modo retrato. ¿Lo mejor? Rotarlo 22º, algo que se puede hacer fácilmente en Linux.

Que viva xrandr

Una desarrolladora apodada xssfox contaba en su blog cómo tras ver un mensaje en Twitter de un colega desarrollador, quiso experimentar y poner su monitor ultrapanorámico en modo retrato para ver si así trabajaba mejor.

El resultado no la convencía: en modo apaisado (el normal de estos monitores) pasaba que "los sitios web y los documentos suelen acabar teniendo mucho espacio en blanco alrededor de ellos", pero el problema con el modo retrato es que "las películas no se ven bien y hay problemas con el ángulo de visión".

Aunque ese modo retrato es estupendo para leer largos documentos en vertical, la solución no convecía a la desarrolladora, que se preguntaba si podría rotar el monitor de forma arbitraria. Eso, comentaba "es algo complicadillo en macOS y Windows, pero en Linux tenemos toda la libertad que queramos".

La herramienta para lograrlo es xrandr, una vieja conocida de usuarios de Linux que personalizan la posición y rotación de su smonitores. Al iniciar sus experimentos quiso primero probar con una rotación de 45º, que parecía lógica por tener lo mejor de ambos mundos.

El problema con esa configuración era que "no se ajustaba bien con relaciones de aspecto no cuadradas", de forma que ventanas más alargadas no "cabían" bien en el monitor.

Tras estudiar el tema desde un punto de vista matemático, xssfox se dio cuenta de que "la cantidad que necesitamos rotar [el monitor] está basada en el ángulo del triángulo que se ajusta a la relación de aspecto de la pantalla que usamos".

En un monitor con relación de aspecto 21:9 como el suyo, esa rotación ideal estaba según esta desarrolladora en 22º, así que dicho y hecho, hizo la prueba.

El resultado, que es el que también encabeza el artículo, es este. Uno que según la desarrolladora permite tener las líneas más largas en su entorno de desarrollo sin que eso impida que haya otras ventanas disponibles para consulta de información.

La idea es desde luego llamativa, así que la pregunta es obvia: ¿qué os parece? No sé si yo con mi TOC con un escritorio zen y la perfecta alineación de todo en horizontales y verticales lo soportaría.

