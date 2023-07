La prohibición del móvil en clase se extiende por Europa. En España seguimos sin consenso

Holanda ha decidido prohibir el uso de móviles, tablets y smartwatches en clase a partir del próximo 1 de enero de 2024, según ha anunciado el ministro de educación holandés. Se une así a la lista de países europeos que han tomado esta medida con tal de evitar distracciones en clase. Una limitación cuyos efectos no están claros pero que poco a poco parece implantarse.

Nada de dejarlo en manos de las escuelas. La prohibición de Holanda es resultado de acuerdo entre el ministerio, organizaciones educativas y las propias escuelas. Sin embargo, en vez de dejarlo en manos de estas últimas, Holanda ha decidido, como otros países, prohibir por ley su uso en clase.

Salvo que se necesiten por motivos concretos, como razones médicas o porque la clase gira en torno a las habilidades digitales, el móvil y otros dispositivos electrónicos quedarán prohibidos. "Aunque forman parte de nuestras vidas, las clases no son su lugar", explica el ministro Robbert Dijkgraaf.

El ejemplo de Italia y Francia. La prohibición del uso del móvil está extendida en varios países. Italia es uno de los pioneros en esta medida. Ya en 2007 se estableció por ley esta prohibición, aunque su aplicación estaba en entredicho. Tal es así que a finales de 2022, Giuseppe Valditara, ministro de educación de Italia, tuvo que enviar una circular a las escuelas recordando esta prohibición. Todo sea dicho, Italia contempla excepciones como que se pueden usar "con la autorización del docente".

Otro país que generó mucho debate público con esta decisión fue Francia. En 2018 se incorporó al Código de Educación esta medida y se prohibió directamente. Otro país que cuenta con prohibiciones es Portugal. En el caso de Reino Unido no hay un bloqueo como tal, aunque el 98% de sus escuelas lo tiene prohibido.

En España (y Alemania), la competencia depende de cada comunidad. Es el caso de países más descentralizados como el nuestro o Alemania, donde la competencia educativa es de cada comunidad autónoma y las normas deben ser implementadas por separado.

Sin embargo, no hay consenso entre comunidades sobre esta prohibición. Galicia, Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid son las regiones que tienen prohibido su uso. Fue a partir del curso lectivo 2020-2021 cuando Madrid decidió prohibirlo con la intención de "mejorar los resultados académicos y de combatir el ciberacoso y el bullying en los centros escolares".

El resto de comunidades lo deja en manos de las distintas escuelas. El debate sobre el uso del móvil no solo gira alrededor de lo que es legal, sino de lo que es práctico, pues en muchas ocasiones los profesores no tienen recursos suficientes como para asegurar que sus alumnos no se distraen con estos aparatos.

La mayoría de estudios refleja que su uso es negativo. Se han realizado múltiples estudios sobre el uso del móvil en clase. Uno de los más completos fue en 2015, cuando la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres concluyó que su uso afectaba de especial manera a los alumnos con bajo rendimiento. También tenemos un estudio de la Universidad de Harvard que se muestra a favor del bloqueo, pero deben ir acompañados de políticas de ayuda a los alumnos.

Imagen | Peter Griffin

