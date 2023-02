Una ola de frío extremo azota parte de América del Norte: alertas y marcas históricas que dejan sensaciones de -78ºC

Frío. Un frío rabioso. Al menos parte de América del Norte, especialmente el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá, afronta estos días una ola de frío que deja sensaciones térmicas con niveles históricos, récords nacionales y alertas en puntos geográficos tan distantes como Ottawa, donde un frente polar amenaza con descender el termómetro a -30 grados centígrados, y New Hampshire, cuyos vecinos han afrontado valores extremos. Incluso México acaba de activar la primera alerta roja de 2023 en la capital al preverse temperaturas bajo cero.

¿Qué ocurre exactamente? ¿Y qué registros se alcanzan?

“Única en una generación”. Eso es lo que esperaban los meteorólogos en el noreste de EEUU, una explosión ártica “única en una generación” acompañada de valores mínimos récord. La razón: un frente del Ártico que —precisa The Guardian— hacia presagiar vientos gélidos, de -45C, en partes del norte de Nueva Inglaterra. El Servicio Meteorológico Nacional, NWS, llegó incluso a advertir del riesgo de vientos helados en un amplia área que va del norte de Pensilvania a Maine.

❄️💨❄️This is EXTREME WEATHER! Right now Mount Washington is living up to the reputation of having the worse weather in the world.

INSANE conditions Temp -42° F, Wind Chill -101° F, Wind Gusts 127 mph! https://t.co/vr4pGu9p7G

From the summit cam 230-240pm. #OHwx #PAwx pic.twitter.com/6N30euV9oL