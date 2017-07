'Fleshlight Launch' es el dispositivo que promete cambiar la masturbación masculina para siempre

La tecnología ha sido una pieza clave en el negocio del sexo, una de las industrias más poderosas del mundo y que factura millones de dólares cada año. La explosión de los juguetes sexuales conectados, la presencia de aplicaciones móviles y realidad virtual hacen que esto siga creciendo día con día. Sin embargo, aquí todavía hay un inconveniente: todo sigue siendo manual.

Kiiroo es actualmente una de las compañías más innovadoras en cuando al diseño y desarrollo de juguetes y herramientas sexuales se trata, sólo basta recordar aquella memorable funda para iPad. Ahora esta compañía está lanzando al mercado su nueva invención, el 'Fleshlight Launch', un (enorme) masturbador automático para hombres.

Sí, ahora una máquina se encargará de masturbarnos

Una de las razones por las que los juguetes siguen siendo manuales es porque cada persona es distinta, esto hace que automatizar un acto sexual con una máquina sea una tarea casi imposible. Pero Kiiroo no piensa así y cree que incluso la masturbación puede ser automatizada, una actividad que la mayor parte del tiempo es de intimidad con uno mismo.

El 'Fleshlight Launch' fue presentado en la pasada SXSW en Austin, y ahora finalmente ha salido al mercado para todos aquellos que se han cansado de masturbarse (si me permiten la expresión) de forma manual. Cabe destacar que para usar el dispositivo hay que adquirir por separado un 'Fleshlight', que es el dispositivo en forma de tubo que simula una vagina.

El dispositivo cuenta con controles táctiles a los lados para ajustar la intensidad y velocidad, obteniendo hasta un máximo de 180 movimientos por minuto. Asimismo, cuenta con conexión Bluetooth para sincronizarlo con un ordenador o un dispositivo móvil, con esto podremos tener acceso a un catálogo de películas compatibles con el Fleshlight Launch y así unirnos a la acción.

El tiempo de carga de la batería es de entre seis y nueve horas, y con cada carga tendremos hasta una hora de actividad ininterrumpida. Como podemos ver en las fotos, no se trata precisamente un dispositivo pequeño, ya que sus dimensiones son de 32 x 15,3 x 16.5 centímetros, con un peso que no se ha especificado pero que no parece muy ligero ni discreto.

El precio del 'Fleshlight Launch' es de 199 dólares con envíos a todo el mundo. Para aquellos que deseen el dispositivo más un Fleshlight, la compañía también tiene disponibles una serie de paquetes que inician en los 250 dólares.

