OnePlus 13: fecha de lanzamiento, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre él

OnePlus 13: fecha de lanzamiento, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre ellos

Aún quedan unos meses para que OnePlus presente su nuevo buque insignia. No obstante, las primeras informaciones sobre el OnePlus 13 ya empiezan a asomar la patita. Ya tenemos algunas pistas sobre su posible diseño, intuimos cuáles pueden ser sus principales especificaciones técnicas, y hay rumores sobre su tamaño de pantalla.

Toda la información sobre el nuevo OnePlus 13, características y especificaciones técnicas, las encontrarás agrupadas en este post. Su actualización es constante, por lo que encontrarás las últimas novedades siempre actualizadas sobre el OnePlus 13.

¿Cuántos modelos habrá de OnePlus 13?

Salvo sorpresa, solo habrá un modelo del OnePlus 13. Desde la generación 11 ya no hay modelos Pro. Esta familia ha muerto por una buena razón: OnePlus afirma que no quiere seguir las prácticas de la industria. En un intento por alejarse de esta senda, OnePlus quiere competir en la gama alta, sin apellidos.

Se espera así un OnePlus 13 con las máximas especificaciones, sin variantes "Ultra o Pro", tal y como vimos las generaciones pasadas con los OnePlus 11 y OnePlus 12.

¿Cómo será el diseño del OnePlus 13?

Por el momento, no hay mucha información fiable sobre el OnePlus 13, aunque sí hay unos supuestos renders del producto que se han dejado ver. Según los mismos, OnePlus abandonaría su característico (y enorme) módulo de cámara para girar hacia una cámara triple dispuesta en vertical, mucho más discreta de lo que hemos visto hasta ahora en esta familia.

De hecho, el diseño recuerda más a los que vimos en los OnePlus Nord que a un OnePlus de la gama más alta. Este render se ha dejado ver en Weibo, y filtradores chinos como Digital Chat Station han confirmado que esta generación habrá un cambio importante en el diseño.

¿Qué características tendrá el nuevo OnePlus 13?

El procesador del OnePlus 13, siguiendo la trayectoria histórica de la marca, estaría prácticamente confirmado. Se espera un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, la próxima generación de Qualcomm que deberíamos conocer casi a finales de este año. Del mismo modo, los rumores nos hablan de una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD, AMOLED de tipo LTPO.

Sobre las cámaras, se rumorea un sistema triple en el que el sensor principal lo firmaría Sony, con 50 megapíxeles en las tres cámaras. No hay noticias aún sobre las configuraciones de memoria, aunque teniendo en cuenta que el OnePlus 12 parte de 12 + 256 GB, no se espera menos.

El año pasado vimos una batería de 5.400mAh con carga rápida de 100W, por lo que no se esperan disminuciones en este último punto. Tema aparte es si OnePlus logrará o no mantener los 5.400mAh en el nuevo diseño, ya que es una capacidad bárbara a la que no estamos demasiado acostumbrados.

¿Qué precio tendrá el nuevo OnePlus 13?

El año pasado vimos un OnePlus 12 a un precio de 969 euros. Solo un milagro conseguirá que el precio no aumente un poco más, quizás hasta los 999 euros (hipotéticamente, aún). No hay datos confirmados al respeto, pero OnePlus lleva unas cuantas generaciones subiendo el precio año tras año, y poco parece apuntar a un modelo que contenga la cifra.

¿Cuándo se presentará el OnePlus 13?

El OnePlus 12 se presentó en el mes de diciembre de 2023 y llegó a España el 23 de enero, por lo que esperamos fechas similares para el OnePlus 13. No se espera hasta finales de año, salvo que la compañía quiera realizar modificaciones en el calendario.

