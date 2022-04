El sonido de un V12 para circular a 25 km/h: la nostalgia por el motor de combustión llega al patinete

Al trabajo con el sonido de un V12. ¿Quién no lo ha soñado? Lo que seguro que no has soñado es que, en lugar de manejar el volante de un Lamborghini Countach o un Ferrari F50, lo harías a bordo de un patinete. Al menos, eso es lo que quiere Segway.

La compañía de vehículos eléctricos ha publicado en su canal de Youtube su Ninebot Segway Engine Wireless Speaker, un altavoz con cinco modos de sonido que simulan el comportamiento de motores de combustión, ya sean monocilíndricos, bicilíndricos o los más "gordos", V8 y V12. Le acompaña también un sonido eléctrico amplificado.

El altavoz se integra en el manillar del patinete y se conecta al mismo por Bluetooth. Esto permite que el sonido emitido responda a la aceleración demandada, lo que aumenta el realismo del sistema. Además, la marca señala que este sistema de audio es resistente al agua y al polvo, por lo que puede utilizarse en cualquier situación.

El precio: 149,99 dólares. Además, la marca señala en su página web que el altavoz, con autonomía para funcionar durante 23 horas, puede cargarse mediante USB-C y también es compatible con sus motos eléctricas, las bicicletas eléctricas e, incluso, sus karts.

Somos incapaces de dejar el sonido atrás

Una de las grandes ventajas que siempre se han esgrimido a favor de los coches eléctricos ha sido su silencio y lo agradable de reducir el ruido en el interior del habitáculo. Sin embargo, seguimos aferrados al sonido, para algunos auténtica música, de los grandes vehículos de combustión.

Este problema se ha reflejado especialmente en los vehículos más deportivos. Con las alas cortadas por las regulaciones medioambientales, los fabricantes hace años que optan por incluir sonidos artificiales en este tipo de automóviles. O bien amplificar el sonido ya existente. El BMW M135i ya lo hacía en 2013.

Pero, además, con la llegada del coche eléctrico algunas marcas temen que sus nuevos modelos no apasionen a sus clientes habituales. Mercedes ha llegado a presentar opciones con sonido de motores de combustión para su EQC y Porsche ha sido el último en anunciar el rumor de un motor bóxer para su Porsche Taycan.

Sin embargo, parece que, poco a poco, las marcas están dejando atrás estas decisiones y optan por sonidos más cercanos a lo que podamos relacionar con un coche eléctrico. Renault, por ejemplo, nos mostró cómo trabajan la sonoridad de sus futuros modelos. La marca francesa tiene un departamento dedicado exclusivamente a ello.

Cada fabricante espera contar con su propio sonido identificativo. Las normativas europeas obligan a que todos los automóviles incluyan un sonido de aviso para los peatones y, además, los ingenieros de Renault nos confirmaron que el cerebro humano necesita un refuerzo auditivo cuando aceleramos. Por ello, sea de motor V12 o no, seguiremos aferrados al sonido en nuestros vehículos.