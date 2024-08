Novato, prohibido conducir de noche: la Unión Europea ha debatido esta polémica proposición para reducir los accidentes

Cada cierto tiempo, algunas noticias relacionadas con la Unión Europea y "posibles" nuevas limitaciones en nuestra movilidad ocupan primeras planas.

Hace unos meses, fueron los conductores de mayor edad los que estaban bajo los focos. Los órganos europeos, que están inmersos en algunas reformas relativas a las licencias de conducción, tuvieron que salir al paso de una proposición que abría la posibilidad a que los conductores de mayor edad no pudieran acceder a una licencia de conducción.

Entonces, el Parlamento Europeo votó en contra a esta proposición, que llegó a calificar de discriminatoria, al entender que se impedía "el derecho de este colectivo a la libertad de movimiento y participación en la vida económica y social" y se recordaba que los Estados tienen las herramientas para sacar de la carretera a los conductores que no cuenten con las capacidades físicas mínimas para garantizar su seguridad y la del resto de conductores.

En este caso, hablamos de que el Parlamento Europeo llegó a votar esta proposición pero el problema es cuando algunos medios de comunicación y cuentas en redes sociales elevan a la categoría de noticia lo encontrado en la redacción de un borrador de una nueva norma.

Este ha sido el caso de la polémica generada alrededor de los conductores noveles y una posible prohibición de conducir por la noche.

Una prohibición que no será tal

En el caso de la posible prohibición a los conductores noveles, estamos viviendo una situación parecida a uno de los últimos grandes bulos que recorrieron Europa en materia de movilidad.

El pasado mes de enero se empezó a correr la voz de que la Unión Europea nos iba a prohibir arreglar nuestros coches. Apenas una pequeña investigación nos llevó a descubrir que la Unión Europea sólo pretende asegurar el envío de algunos vehículos muy concretos al desguace para garantizar su reciclaje.

El origen de todo el lío estaba en una proposición que se había hecho a un texto que debía ser aprobado por la Comisión Europea que, posteriormente, tiene que ponerse de acuerdo con el Parlamento Europeo para, finalmente, acordar entre ambos organismos un texto final que aprobar y poner en marcha en la Unión Europea.

Algo similar ha sucedido en este caso. Una simple aclaración dentro de un texto que el Parlamento Europeo está definiendo en relación a las licencias de conducir ha sido la encargada de levantar la liebre. La propuesta sí ha debido estar sobre la mesa pero los responsables de escribir el texto han cerrado el asunto en el propio borrador.

Para comprender qué ha sucedido, tenemos que remontarnos al mes de febrero. Entonces se publicó la Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre una propuesta de directiva que había hecho este órgano y el Consejo sobre algunos cambios relativos a las licencias de conducir en la Unión Europea.

Este proceso forma parte del partido de tenis que libran el Parlamento Europeo y la Comisión para dar con el texto definitivo. En consecuencia, a la propuesta de la directiva se acordó especificar que los conductores noveles no podrán recibir ninguna prohibición de conducir por la noche, algo que había puesto sobre la mesa la Comisión de Transporte y Turismo de la Unión Europea.

A la propuesta, el Parlamento Europeo aprueba una serie de enmiendas. Una de ellas se ha hecho sobre el artículo 15 párrafo 3 del nuevo texto. En ella se especifica que los Estados "pueden establecer normas adicionales aplicables en su territorio a los conductores principiantes durante el período de prueba para mejorar la seguridad vial".

Sin embargo, a este texto se ha añadido específicamente que "estas reglas no limitarán la conducción nocturna". Es decir, el Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta realizada por la Comisión de Transporte y Turismo, dejando claro que no se podrán llevar a cabo este tipo de restricciones, aunque se llegara a esgrimir la carta de la seguridad vial y se especificara, de partida, que la prohibición no podía incurrir en discriminaciones.

Pese a que el estéril debate quedó zanjado en febrero, contemplar esta posibilidad ha sido suficiente para levantar la polémica en algunos medios extranjeros, incluidas informaciones que dan lugar al equívoco. Con todo, los conductores noveles pueden estar tranquilos: no tendrán toque de queda.

