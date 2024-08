Nissan ha creado su propia autocaravana: es un pequeña maravilla sobre ruedas con sofá, mesa y cama

En el mundo de las autocaravanas hay opciones para todos los gustos ―y presupuestos―. Puedes desde camperizar tu furgoneta hasta comprar un vehículo completamente adaptado para tal fin. En este último caso también nos encontramos con un abanico bastante amplio de opciones. Algunas propuestas de lujo rondan el medio millón de euros, mientras que otras, un poco más modestas, pueden costar alrededor de 34.000 euros.

Nissan ha anunciado su Caravan MyRoom, una autocaravana que deriva de una edición limitada anunciada el año pasado y que ahora estará disponible para todo el público Japón. La compañía asiática dice que este vehículo ha sido desarrollado para que las personas puedan llevar su habitación favorita a la naturaleza, pero sin dejar de lado el estilo de vida diario que llevan adelante en esa habitación, por ejemplo, trabajar o relajarse.

Caravan MyRoom 2024, la autocaravana de Nissan

Como podemos ver en las imágenes, el Caravan MyRoom presume de un diseño limpio y elegante con detalles en madera. El interior es adaptable, por lo que podremos mover libremente los asientos, así como configurar un espacio con un escritorio/mesa o uno para descansar con un sofá cama que está dividido en dos partes. La tela del mismo es tela de espiga y, según explica el fabricante, ofrece calidad y comodidad.

Las ventanas de vehículo tienen persianas horizontales y también hay una cortina de privacidad envolvente en la parte trasera. También hay un sistema de iluminación y tomas de corriente que funcionan gracias a una energía "Portable Battery from Leaf" desarrollada conjuntamente entre JVC Kenwood y 4R Energy. Este añadido nos permitirá conectar nuestro ordenador portátil o una antena Starlink para trabajar desde cualquier parte.

Un punto interesante del Caravan MyRoom es que carece de algunos elementos propios de una autocaravana. No hay un sistema que nos permita instalar una bombona de gas, así como tampoco hay un sistema de almacenamiento de agua. Por lo tanto, no hay ni cocina ni baño. Esto se traduce en que, según Nissan, el diseño del vehículo está inspirado en una habitación de hotel, no estamos hablando de una casa como tal.

El Caravan MyRoom estará disponible a partir de este mes en versiones 2WD (tracción en dos ruedas) y 4WD (tracción en las cuatro ruedas). El precio de partida será de 5.516.500 yenes (unos 34.000 euros al cambio). No se sabe si este vehículo aterrizará en otros mercados, pero su diseño puede servir de inspiración para aquellos que están buscando camperizar una furgoneta de similares características.

Imágenes | Nissan

