México espera con ansias la prometida gigafactoría de Tesla, pero Elon Musk ajusta su estrategia: “tomará mucho tiempo”

México no quiere dejar pasar la oportunidad de contar con la gigafactoría de Tesla más grande del mundo, pero este ambicioso proyecto, que promete potenciar sustancialmente la economía de Nuevo León, ha estado rodeado desde sus inicios de un aura de incertidumbre. Diez meses después del anuncio, en contra de lo que esperaban algunas autoridades, aún no se ha colocado la primera piedra en el terreno.

Además, no está claro cuándo saldrán las primeras unidades de la futurible cadena de montaje en el país. En medio de este escenario tampoco han faltado los rumores que hablan de que la inversión de la empresa estadounidense podría no materializarse. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Elon Musk ha abordado el tema recientemente, y hay buenas noticias, pero puede que no las esperadas.

La gigafactoría de Tesla en México se hace esperar

En una entrevista sobre el Cybertruck con un canal de YouTube llamado Munro Live, Musk despejó la primera gran duda en relación a la esperada gigafactoría. El proyecto sigue estando dentro de los objetivos de Tesla, aunque no parece estar en la cima de sus prioridades. Según el empresario, montar las instalaciones de producción de coches en México “tomará mucho tiempo”, lo que sugiere que tendremos que ser pacientes.

Los comentarios de Musk también han revelado qué es lo que sucederá con el nuevo modelo más accesible, conocido no oficialmente como Tesla Model 2, que se espera que llegue próximamente. Dado que la fábrica de Nuevo León no estará lista a tiempo, el nuevo coche empezará a ser producido en Texas para después hacer lo propio en Nuevo León. El CEO ha señalado, además, que incluso podría producirse en la Giga Berlín.

Tesla aún no ha anunciado el Model 2, aunque se sabe que es parte del plan inicial de Tesla ofrecer una opción mucho más económica. El precio estimado, según Reuters, podría rondar los 25.000 euros. Como decimos, hay muy poca información sobre este nuevo modelo, pero analistas de Loup Ventures sugieren que el coche sería finalmente presentado a principios de 2024 para no ralentizar las ventas del Model 3.

Imagen conceptual de la gigafactoría de Nuevo León

Musk sí ha dicho que la cadena de montaje del coche no se parecerá en nada a lo conocido en la actualidad y se ha animado a decir que “dejará boquiabierta a la gente”. Toca esperar para ver si Musk cumple con su promesa y pone en marcha primero este sistema en Alemania y después en México. Tesla, recordemos, ya ha adquirido un terreno en Nuevo León de más de 1.000 hectáreas para desarrollar el proyecto.

De acuerdo al secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, Tesla está en proceso de obtener los permisos federales necesarios. “Es una cuestión de que ya decidan ellos hacer esta inversión y tenemos una muy buena comunicación con los ejecutivos de Tesla en donde constantemente estamos platicando con ellos, y en breve se pondrá la primera piedra y Santa Catarina está creciendo con o sin Tesla”, ha dicho.

Nuevo León, por su parte, se ha comprometido a invertir más de 130 millones de dólares en mejorar la infraestructura aledaña al lugar donde se situaría la obra de Tesla. Un punto que no debe pasar desapercibido son los requerimientos de agua de este tipo de factoría. El estado ha sido uno de los que más ha sufrido el impacto de la sequía, pero el gobernador de la región, Samuel García, asegura que esto no será un problema.

Imágenes: Samuel García | Tesla

