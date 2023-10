Un estudio ha preguntado a miles de ciclistas qué tipo de carril bici consideran más seguro. Este es el resultado

Soy un firme defensor del uso de la bicicleta en el entorno urbano. En España, las ciudades tienen, en su mayoría, un tamaño suficiente para que moverse en bicicleta sea rápido y no conlleve mucho esfuerzo. Incluso en Madrid o Barcelona se puede utilizar con asiduidad la bicicleta como medio de transporte alternativo a cualquier otro.

En Barcelona, su uso se ha disparado un 23% desde que comenzara la pandemia de Covid-19. Vitoria, Sevilla o Valencia están consideradas las mejores ciudades para moverse en bicicleta. Y las tres tienen rasgos distintivos comunes: buenas infraestructuras y buenas conexiones en el entramado ciclista.

Los datos coinciden con el pulso que yo mismo he tomado a mi alrededor. En multitud de ocasiones escucho aquello de "yo también usaría la bicicleta, pero me da miedo". Aunque las propias asociaciones ciclistas se debaten sobre la conveniencia o no de los carriles segregados, hay un número considerable de personas que no se sienten cómodas compartiendo vía con motocicletas, coches y autobuses.

Para entender entonces cuál es el tipo de vía más interesante para fomentar el uso de la bicicleta, FixMyCity, quienes desarrollan software para mejorar la gestión del tráfico urbano, han realizado un estudio con casi 22.000 personas. De ellas, más de 19.000 encuestados eran de Berlín. Los resultados ayudan a entender cuándo y cómo tanto ciclistas como conductores se sienten más seguros.

Mejor, segregado

El estudio creado por FixMyCity en colaboración con el diario Tagesspiegel preguntó a cerca de 22.000 personas sobre el nivel de seguridad que sentían como ciclistas o conductores cuando se enfrentaban a diferentes tipos de vía.

Más allá de las conclusiones, el estudio se puede consultar al completo en este enlace. En el mismo se propusieron hasta 1.900 posibilidades recreadas en 3D para que los consultados mostraran su confianza con el tipo de vía tanto en bicicleta como en coche. La evaluación tenía cuatro grados de confianza para los agentes de tráfico de menos a más seguro.

RVA hace referencia a Carril Bici

En general, los ciclistas se sienten más seguros cuando existe un carril bici. Sin embargo, desde FixMyCity señalan la importancia de entender cómo de seguro se siente el ciclista cuando éste ya existe. Por ejemplo, se tuvieron en cuenta variables como si el carril bici se encontraba a la derecha, si estaba completamente segregado del tráfico, si había vehículos estacionados a la derecha o si existía algún tipo de pintada en el suelo, además de los diferentes objetos para separar el tráfico.

Con separación, carril bici pintado y sin vehículos estacionados

Sin separación física y con vehículos estacionados a la derecha

Sin carril bici y con estacionamiento a la derecha

En líneas generales, los resultados recalcaron que los ciclistas y los conductores se sentían más seguros cuando el tráfico estaba más segregado, incluso compartiendo calzada. De hecho, el grado de seguridad ciclista en una vía segregada sobre la calzada y pintada de un color diferente al resto de carriles era superior que el de circular por una acera-bici sin separación física con los peatones, hubiera o no tiendas en los alrededores.

Impresiones ciclistas con acera-bici y tiendas

Impresiones ciclistas con acera bici sin tiendas

Conclusión general sobre los carriles bici

En sus conclusiones, el estudio demostraba que los ciclistas y los conductores preferían los carriles bici segregados. Además, en el trabajo se demostraba que no existía una segregación por sexo o edad, la mayor parte de los encuestados compartían la misma opinión de que el mejor y el peor carril bici son los de la imagen inferior.

Los resultados también demostraron que los ciclistas se mostraban más seguros cuando el carril bici estaba separado por objetos físicos contundentes. Los mejores valorados eran los bolardos bajos, seguido de las jardineras y de los bolardos de mayor altura. Si la separación era una mera pintada en la carretera, cuanto más gruesa y ancha, más seguridad relativa para el ciclista.

Pese a estar señalizado como calle ciclista, el ciclista se siente inseguro circulando a contradirección

El color y el ancho del carril bici también son decisivos a la hora de construir la infraestructura. Sin embargo, donde se observan datos muy enfrentados es en la dirección de la calle y de los carriles bici, desaconsejando aquellos en los que se circula en sentido contrario que al de los automóviles.

