Si el coche eléctrico deportivo tiene futuro entre la clase media, pasa por China: el MG Cybertester es el ejemplo

El Mazda MX-5 es uno de esos coches que ha conseguido hacerse un hueco en la historia del automóvil. No es el más rápido ni el más espectacular pero no conozco a nadie que no le guste. Sus premisas son de esas que encandilan a cualquiera: deportivo, ligero y asequible.

Y aunque en un principio no convencía dentro de la propia compañía, pronto se descubrió que la fórmula tenía éxito. Tanto que no ha dejado de venderse desde que, al filo de que comenzara la década de los 90, se pusiera en los concesionarios. Su peculiar historia la puedes encontrar en este interesante artículo de Motorpasión.

Más de tres décadas después, el sector ha cambiado por completo. Si el Mazda MX-5 nació para ocupar el espacio que estaban abandonando las firmas inglesas e italianas (el deportivo ligero de propulsión), ahora cualquier coche de combustión pequeño corre el riesgo de desaparecer en Europa.

Las normativas anticontaminación y las mejoras en seguridad activa y pasiva han ido empujando los precios hasta un punto donde el Mazda Mx-5 se ha convertido en una rara avis, con su precio de salida de poco más de 30.000 euros. Con la Unión Europea decidida a apostar por el coche eléctrico, le toca el turno a China.

Un acercamiento

¿Un coche eléctrico deportivo con un tamaño contenido y a un precio atractivo? Será chino. Al menos por el momento, porque los fabricantes europeos no parecen tener la capacidad para fabricar vehículos eléctricos que cumplan todas estas premisas.

Si el descapotable nipón ocupó el espacio que hasta entonces ocupaban las firmas inglesas y japonesas, el MG Cyberster parece que hará lo propio en los próximos años. El descapotable eléctrico podrá comprarse en Europa. De momento, ya podemos ver sus imágenes filtradas.

El MG Cyberster es la apuesta deportiva y eléctrica de esta compañía de nombre de origen inglés pero capital chino. Con el MG4 Electric han conseguido demostrar que, de momento, el lowcost eléctrico está reservado para los vehículos llegados desde este país, ofreciendo autonomías eléctricas similares a sus rivales pero a precios más competitivos.

De cumplirse los rumores y atendiendo a las medidas de su prototipo, el MG Cyberster se moverá en los cuatro metros y medio y ofrecerá dos opciones mecánicas. Una de ellas será trasera y superará los 300 CV. La segunda, de 536 CV, será tracción total y contará con un motor por eje. Su peso debería estar cercano a las dos toneladas.

Es decir, el coche eléctrico que quiere destronar al MX-5 como el "deportivo asequible" es un mero acercamiento al actual Miata, pues medirá medio metro más y será sensiblemente más pesado (algunas versiones del MX-5 actual rondan la tonelada), lo que hasta ahora era un valor innegociable para el modelo japonés.

Será chino o no será

Pero, si algo llama la atención de las cifras que se manejan en los rumores es su precio. Si se cumplen, el nuevo MG Cyberster se situaría en la frontera de los 40.000 euros, un precio que, de momento, es muy complicado de igualar por los fabricantes europeos.

Si nos atenemos a otros coches eléctricos presentados, del futuro Mini Cooper eléctrico ya se ha puesto un precio suelo de 30.000 libras para la versión de acceso. Más de 33.000 euros para un coche que ofrecerá una batería de 40 kWh, lo que en carretera abierta o a ritmos de deportivo en una carretera de montaña lo dejarán por debajo de los 200 kilómetros de autonomía. Y es la versión de acceso.

De momento, los eléctricos deportivos de 40.000 euros ofrecen bastante menos que este MG Cyberster

Más pequeño pero queriendo ser el mejor entre los "deportivos eléctricos pequeños", el Abarth 500e. Un coche de dimensiones mucho más reducidas que el MG Cyberster pero que, pese a todo, partirá de los 43.000 euros. La batería será en este caso de 42 kWh, por lo que presenta el mismo problema que el Mini.

Jugando en los 40.000 euros y con aspiraciones deportivas, en estos momentos de lo poco que encontramos es el Cupra Born (con batería de 58 kWh de capacidad), pero su concepción es muy distinta a la que ofrecerá el MG Cyberster.

De momento, los fabricantes europeos no pueden pelear con precios con los fabricantes chinos. No solo MG, BYD también es un buen ejemplo de ello. Aunque en el mercado español han decidido entrar con modelos que parten de los 41.200 euros como el BYD Atto 3, sus rivales tienen precios superiores si se iguala su equipamiento.

Los costes de fabricación del coche eléctrico están siendo tan caros que Volkswagen ya se plantea los 25.000 euros como el nuevo suelo. Uno de los principales problemas es la batería. Las mismas baterías que desde China fabrican en condiciones mucho más ventajosas, pues controlan la cadena de suministro.

Si a esto le sumamos que la producción en China es mucho más barata que en Europa o en Estados Unidos, los fabricantes llegados desde Asia tienen una capacidad para jugar con los precios que no tienen los occidentales. Y poner sobre la mesa un deportivo descapotable y eléctrico a 40.000 euros es solo el último ejemplo.

En Xataka | Europa se ha empeñado en imponer el coche eléctrico. El primer beneficiado ya es China

Fotos | MG