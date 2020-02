El Samsung Galaxy Z Flip ya se ha mostrado oficialmente durante la ceremonia de los Premios Oscar 2020

Curiosa la manera de hacer oficial su muy, muy rumoreado Samsung Galaxy Z Flip. Un día antes del evento al que han convocado a la prensa internacional para su primera ronda de Galaxy, bastante antes del Mobile World Congress 2020 y aprovechando la cinematográfica noche de la entrega de los Premio Oscar.

El anuncio, de hecho, ni siquiera se ha publicado en los canales oficiales de la empresa y únicamente apareció durante dicha gala. Un breve teaser que confirma al menos la existencia del terminal y que gran parte de los renders filtrados sí estaban mostrando el diseño final.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif