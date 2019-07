El Samsung Galaxy S10 5G llega a España: éstos son el precio y la disponibilidad del primer terminal con 5G de la familia

Durante la presentación de la familia Galaxy S10, sorprendió el anuncio del Samsung Galaxy S10 5G, su primer terminal en soportar el nuevo salto en conectividad. El Samsung Galaxy Fold tendría que haber sido el primero en soportar las nuevas redes, pero su retraso le cede el puesto histórico al este Galaxy S10 5G que se diferencia en varios apartados de sus hermanos menores.

Su llegada a España es una prueba más de que la tecnología 5G ha llegado antes de lo esperado hace unos años, que se fechaba para 2020 siendo optimistas. Vodafone se ha adelantado a las otras operadoras, como hizo con el 4G, y comercializará este Samsung Galaxy S10 5G que puede atraer a muchos usuarios que busquen lo máximo en un terminal de Samsung, aunque aún no cuenten con cobertura 5G en su zona.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G Dimensiones y peso 162,6 x 77,1 x 7,94 mm, 198 gramos Pantalla Dynamic AMOLED 6,7" Curva (Edge), Wide Quad HD+, 19:9 Procesador Samsung Exynos 9820 (Octa-core, 8 nm) RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB Sistema operativo Android 9 Pie Cámaras traseras hQVGA (sensor 3D), 16 MP (gran angular f/2.2), 12 MP (principal) f/1.5-f/2.4 OIS AF, 12 MP (Tele) f/2.4 OIS AF Cámara frontal Dual Pixel 10 MP AF f/1.9, hQVGA (sensor 3D) Batería 4.500 mAh, con carga rápida por cable de 25W, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 2D Conectividad 5G, LTE Cat.20, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Otros USB tipo C, GPS dual, NFC Precio 1.079,63 euros

Por 1.079,63 euros, el Samsung Galaxy S10 5G es mucho más que su 5G

Como otros terminales 5G, el Samsung Galaxy S10 5G no solo aporta el soporte a las nuevas redes, sino que llega con una pantalla Dynamic AMOLED Edge de 6,7", que le diferencia bastante de las 6,4" del Samsung Galaxy S10+. De hecho, si no fuera porque no cuenta con S-Pen, encajaría perfectamente como Galaxy Note. Los amantes de las pantallas gigantescas lo agradecerán, aunque deberán saber que de los 157,6 mm de largo del Galaxy S10+, el Samsung Galaxy S10 5G sube la apuesta hasta 162,2 milímtros, superando incluso al Galaxy Note 9 en cuerpo.

No se entendería una mayor pantalla sin una batería más grande que la alimentada, y frente al Galaxy S10 se ganan 400 mAh, quedando en 4.500 mAh, la más grande que Samsung ha instalado en uno de sus gamas alta históricamente.

El hecho de subir de batería respecto a los modelos convencionales es algo que tiene que ver mucho con el sentido de existencia de estos terminales con 5G, y es que los nuevos módem 5G aún no son tan eficientes como con 4G. En ese sentido, la autonomía quizá no sea superior a la experimentada con los modelos inferiores, pero habrá que ver si el módem resulta tan eficiente en otros usos para funcionar bajo 4G y ser un referente.

Para quien quiera una gran pantalla y batería, el Samsung Galaxy S10 5G es interesante incluso sin cobertura 5G

En cuanto al set de cámaras, cuenta con la misma triple cámara de los Galaxy S10, compuesta por el sensor de 16 MP ultra gran angular f/2.2, por el sensor de 12 MP Dual Pixel OIS f/1.5/2.4 OIS y por el sensor de 12 MP teleobjetivo f/2.4 OIS. La novedad es que a estas tres del Galaxy S10 y S10+ suma dos cámaras TOF 3D que permiten obtener un mapa de profundidad con una precisión mucho mayor al que consiguen las lentes normales.

El chip Exynos es el mismo 9820 que ya conocemos de los otros Samsung Galaxy S10, y llega junto a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 2.1, a la espera de que con el Fold debute el UFS 3.0.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy S10 5G

En su lanzamiento en España, el Samsung Galaxy S10 5G estará disponible con Vodafone por 1079,63 euros. No hay mención a otras operadoras y distribuidoras, hecho que podría cambiar en el futuro. Que Vodafone sea la única que lo ofrezca tiene sentido, porque tanto Orange como Movistar no han anunciado despliegue de redes 5G.

Se puede pagar en una sola vez, o con cuotas de 30 euros durante 36 meses. Puedes adquirirlo aquí.

Más información | Samsung