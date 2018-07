Samsung apuesta por India para abrir la que, aseguran, es la fabrica de smartphones más grande del mundo

Hoy Samsung inauguró en la ciudad de Noida, en las afueras de Nueva Delhi, India, la primera etapa de la que será su fabrica de smartphones más grande hasta la fecha, incluso se atreven a asegurar que es la más grande del mundo. Un movimiento por demás interesante ya que por primera vez se deja de lado a China en este tipo de proyectos.

Según Samsung, esta nueva planta tendrá una capacidad de fabricación de hasta 120 millones de dispositivos al año, y estará centrada en smartphones de gama de entrada, de hasta 100 dólares, y equipos de gama alta como el Galaxy S9.

Samsung en contra de Xiaomi

Pero ojo, la decisión de Samsung de abrir su mayor planta en India no es causalidad, ya que estamos hablando del segundo mercado más grande de smartphones con 400 millones de usuarios, y una población de más de 1.300 millones, lo que significa que el potencial es enorme.

Otro factor importante, es que Samsung acaba de ser superada por Xiaomi en India, por lo que ahora buscan retomar el puesto con producción nacional y así poder competir en igualdad de situaciones, ya que Xiaomi también tiene una fabrica en el país, la cual le ha ayudado a abastecer sus dispositivos a toda la población.

Asimismo, India acaba de aumentar los aranceles a los dispositivos de comunicación, como los smartphones, por lo que aquellos dispositivos que no sean fabricados en el país se harán acreedores a un impuesto del 20%. Por lo anterior, Samsung y Xiaomi quedan exentos de esto, así como Apple que fabrica el iPhone SE y el iPhone 6s precisamente para evitar estos incrementos.

Por último, con la apertura de esta fabrica, que abrirá en etapas a lo largo de los próximo años, Samsung está dando a conocer una nueva estrategia conocida como "Make in India, Make for India y Make for the World", con la que piensan hacer de esta nueva planta su más importante hub de distribución para todo el mundo.

