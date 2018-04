OnePlus 6: todo lo que sabemos (o creemos saber) hasta el momento

La cuenta atrás ha empezado, y el fabricante asiático OnePlus ya ha hecho arrancar su maquinaria del hype con un pequeño teaser de su próximo móvil. Lo ha lanzado en su cuenta de Twitter, y se trata de un pequeño clip de cuatro segundos en el que vemos la frase "la velocidad que necesitas" seguida del número seis, una referencia a su esperado nuevo OnePlus 6.

La presentación del móvil no se espera hasta mayo o junio, pero en las últimas semanas hemos tenido un buen aluvión de filtraciones que nos ayudan a hacernos una idea de lo que está por venir. Por eso, hoy vamos a recopilar todas estas filtraciones para tener una idea más precisa de todo lo que se sabe sobre cómo podría ser el dispositivo.

Eso sí, antes de empezar queremos dejar claro que casi todo lo que vamos a recopilar son rumores no confirmados, por lo que hasta que el fabricante los anuncie de forma oficial no podemos asegurar que sean totalmente reales. Por lo tanto, algunas de las cosas que comentamos podrían cambiar de aquí a las próximas semanas.

Vamos a empezar por el diseño, donde la semana pasada supimos que el OnePlus 6 se unirá a la corriente de móviles que adoptan el "notch" o ceja impulsado por Apple en el iPhoneX. Lo confirmó el propio Carl Pey, co-fundador de OnePlus, en un tuit que posteriormente borró, y en el que insinuaba que habría que aprender a amar el notch.

Como suelen hacer todos los fabricantes que apuestan por este elemento de diseño, el "notch" se aprovechará para poner en él la cámara y los sensores frontales, mientras que el resto de la parte superior del dispositivo se amplia para que la pantalla ocupe el máximo de frontal posible, ofreciendo más ratio de pantalla en el mismo espacio.

Desde OnePlus han dicho que su "notch" será más pequeño que el de Apple, y por la primera imagen mostrada sobre él podemos ver que también será ligeramente más anguloso que el de Apple. Sin embargo, pese a este elemento no todo el frontal del dispositivo será pantalla, ya que habrá un pequeño marco inferior. Con todo, se espera que el ratio de pantalla llegue al 90%.

Sobre el diseño también cabe destacar que hace unos días el filtrador Evan Blass mostró una imagen de la parte trasera del dispositivo. En ella no parecía verse un acabado de cristal, por lo que casi se podría descargar que vaya a tener función de carga inalámbrica. Lo que sí se ve es un lector de huellas trasero y un marco metálico.

Well, if you observe closely at this picture, the display beside the notch is used only for clock, notifications and battery with black background, as long as it doesn't display the wallpaper there, the notch is pretty cool. Amoled display would do quite a job hiding the notch. pic.twitter.com/3v6kmquNI0