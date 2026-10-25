Vivimos más que nunca y nos sentimos peor: la salud percibida cae a niveles de 1987

Los avances médicos que vamos conociendo están haciendo que podamos vivir muchos más años, puesto que ya podemos dar respuesta a enfermedades que antes era casi imposible de abordar. Esto es algo que debería hacer que la gente valorara mejor su salud, pero la realidad es que los últimos datos publicados por el INE y el Ministerio de Salud apuntan a que solo el 68,3% de la población valora su salud como buena o muy buena, lo que supone un desplome de 5,8 puntos respecto a 2023.

Retrospectiva. Esto es bastante relevante, puesto que para encontrar un dato similar hay que retroceder a 1987, lo que nos sitúa en el nivel más bajo en casi cuatro décadas. Y esto es algo que nos debe hacer plantearnos que hay diferentes factores, más allá de poder atacar una enfermedad, que hacen que nuestra salud se perciba de peor calidad.

La brecha social. El descenso generalizado afecta a todos los grupos de edad, pero no golpea a todos por igual, puesto que los datos oficiales muestran que el retroceso tiene un fuerte componente de género. Esto se ve porque la percepción positiva en hombres cayó 4.4 puntos, situándose en un 73,6%. Por contra, en las mujeres el desplome fue de 7,1 puntos, quedándose en un 63,1%.

Si nos ceñimos a la territorialidad, las comunidades donde la población percibe que tiene una peor salud son Galicia (61,6%), Canarias (63,8%) y Asturias (65,1%). Pero el verdadero abismo aparece al mirar la nómina, puesto que en el caso de las mujeres, el 74,4% de las que pertenecen a la clase social más alta declara tener buena salud, frente a solo el 55,9% de la clase social más baja.

Las dudas. Estos datos no son del todo objetivos, puesto que podría parecer que preguntar a alguien "cómo te sientes" es un indicador demasiado subjetivo y poco científico frente a una analítica de sangre. Pero aquí un estudio publicado en 1997 demostró que la salud autopercibida es un predictor independiente de mortalidad.

Es decir, depende de cómo creamos que estamos de salud; predice las probabilidades de fallecer mejor que muchos historiales médicos. De esta manera, el estudio concluyó que las personas que valoran su salud como "mala" tienen prácticamente el doble de riesgo de morir frente a los que la consideran "excelente".

Algún matiz. Algo que hemos visto con estos datos es que la tasa de personas que declaran tener enfermedades crónicas ha saltado del 57,7% al 66,2%. Y la verdad es que es un poco raro que se haya enfermado tanto y tan rápido en solo 24 meses, por lo que la respuesta podría estar en cómo se han recogido los datos, ya que en 2023 las encuestas se hicieron de forma presencial y online. Pero en la última edición, el sistema ha sido con entrevista online también.

En este sentido, hemos visto que las personas declaran tener una mejor salud física y mental cuando hablan cara a cara o por teléfono con un humano que cuando rellenan un formulario en internet. Es lo que en sociología se llama "deseabilidad social" puesto que tendemos a disimular nuestras penurias ante otro ser humano, pero somos brutalmente honestos frente a una pantalla fría.

Imágenes | Gustavo Fring

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