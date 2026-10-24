Un equipo de científicos cree haber descubierto de qué murió Simonetta Vespucci, la musa de Botticelli

Un cuadro puede despertar todo tipo de sentimientos, pero también es capaz de resolver un misterio de cientos de años de antigüedad. Eso, justamente, es lo que parece que está ocurriendo con “El nacimiento de Venus”. Y es que, además de ser una de las obras más emblemáticas del Quattrocento italiano, parece que este cuadro de Sandro Botticelli encierra también una posible prueba de cuál fue la causa de la muerte de la enigmática Simonetta Vespucci.

Casada con solo 16 años con el noble Marco Vespucci, Simonetta se hizo pronto de una gran fama entre la élite florentina, tanto a causa de su belleza como de su intelecto. Uno de los muchos hombres que se prendaron de ella fue el propio Botticelli, quien no tardó en convertirla en su musa. No hay una cifra definitiva de cuadros en los que aparece su rostro, ya que no solo se encuentra en retratos, sino que sus rasgos sirvieron como inspiración para ninfas y otros personajes femeninos de la obra del pintor. Sin embargo, han sido cinco cuadros en concreto los que han llevado a un equipo de científicos italianos a averiguar que, posiblemente, la joven padecía un tumor neuroendocrino de la hipófisis.

Una muerte misteriosa. Simonetta falleció en 1476, a los 23 años, después de un baile. Según las cartas que envió su suegro, Piero Vespucci, a Lorenzo de Medici, se derrumbó mientras bailaba y tuvo que pasar varios días en cama, durante los cuales sufrió fuertes dolores de cabeza, mareos, alucinaciones y vómitos. Lamentablemente, murió a causa de esta crisis. Durante mucho tiempo, se pensó que había fallecido de tuberculosis. Sin embargo, algunas piezas no encajaban. Ahora tenemos la posible respuesta al enigma.

Un tumor que salta a la vista. En estudios anteriores, se ha observado una evolución en los rasgos de la cara de Simonetta, que podría relacionarse con un tumor neuroendocrino de la hipófisis. Destacan sobre todo algunos cambios sutiles en la mandíbula, la ceja y los tejidos blandos del rostro. Ahora, además, una nueva investigación se ha centrado en los ojos de la joven, pues estos también habían evolucionado en los cuadros de Botticelli.

Los tumores como el que se cree que padecía Simonetta pueden presionar los nervios craneales, provocando una ligera desalineación de los ojos. En las pinturas se ve que la musa del pintor fue desarrollando poco a poco algo parecido al estrabismo, por lo que cuadra con la tesis que ya existía.

Otra prueba más. Además de todo lo que se ve en los rasgos de la Bella Simonetta, como también se conocía a la musa, hay otra prueba oculta en un cuadro concreto: “Retrato alegórico de una mujer”. En él, se ve a una mujer con los rasgos de la esposa de Vespucci, presionando su pecho y causando la liberación de leche. Se sabe que la joven murió sin descendencia. Si no tuvo hijos, no debería haber podido lactar. Sin embargo, en algunos casos, este tipo de tumor va acompañado de un exceso de prolactina, la hormona encargada de la producción de leche tras el embarazo. Son un subtipo de tumores conocidos como prolactinomas.

Retrato Alegórico De Una Mujer

¿Qué tiene que ver el baile? Los científicos que apuntan a que Simonetta tenía un tumor neuroendocrino de la hipófisis creen que el esfuerzo del baile le causó una apoplejía hipofisaria. Esto es algo que puede ocurrir con estos tumores cuando no se tratan, ya que sus vasos sanguíneos suelen ser más débiles que los de la hipófisis sana y se rompen más fácil con un cambio de presión por un esfuerzo. Todo cuadraría con los síntomas que experimentó la muchacha, según las cartas de su suegro.

Una segunda teoría aún más horrible. Según algunos escritos de la época, la noche del baile Simonetta pudo ser violada por Alfonso II D'Aragona, duque de Calabria. Esto, lógicamente, le habría causado un estado de tensión que también podría haber desencadenado la apoplejía. Por lo tanto, no se sabe qué tipo de esfuerzo o estrés pudo poner sus vasos sanguíneos al límite, pero sí que posiblemente había un tumor detrás de todo. Es imposible hacer un diagnóstico certero 550 años después, pero parece que la mayor parte de las pruebas cuadran.

Imagen | Sandro Botticelli

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