Dos años de trabajo y tres metros de largo: la nave de LEGO de 'Star Wars' que deja en ridículo a los destructores estelares

Al principio de 'Una nueva esperanza', el destructor imperial persigue y captura a la pequeña nave rebelde Tantive IV. Ahora, un aficionado de LEGO le ha dado la vuelta a la tortilla y ha hecho de esa pequeña nave un auténtico monstruo. Tras dos años de construcción ha creado una reproducción de la Tantive IV a escala de minifigura (aproximadamente a escala 1:40) que deja en absoluto ridículo a los sets oficiales de LEGO.

Más de 3 metros de largo. El creador de esta monstruosidad es el youtuber Dubbzi Bricks, que ya era conocido por sus proyectos de grandes dimensiones, aunque se especializaba en escenarios y dioramas. En un vídeo en su canal de YouTube cuenta que se le fue un poco de las manos porque había planeado que midiera unos 2 metros de largo pero al final se le fue a 3 metros. Para ponerlo en contexto, el Destructor Estelar Imperial oficial de LEGO mide 109 centímetros. Hablamos de que la creación de este aficionado casi triplica la longitud de uno de los buques insignia más grandes del catálogo de la marca.

No sabe exactamente el número de piezas que utilizó pero calcula que superó las 150.000. Lo que sí tiene claro es lo que se gastó en construirlo: 13.600 euros.

25 kg solo en propulsores. Si la longitud ya es brutal, el peso no se queda atrás. Cuando empezó a construir ni se planteó que iba a necesitar soportes, lo que le obligó a rehacer muchas partes. La sección trasera fue la que más dolores de cabeza le dio de todo el montaje porque sólo los motores de la nave ya pesan 25 kg. Al final, optó por usar unos soportes con piezas Technic.

Aún con soportes, durante su primera exposición pública en Dublín se llevó un buen susto porque la mesa estaba un poco inclinada y casi acaba en catástrofe. Tuvo que reforzar los soportes para que pudieran aguantar semejante peso en voladizo. En total, la nave pesa más de 120 kg.

Un interior cargado de escenas. La nave no es una simple carcasa vacía. El autor añadió paneles desmontables para acceder a varias estancias interiores, con detalles como el pasillo en el que Darth Vader estrangula al capitán Antilles, la entrega de los planos a R2-D2 o la sala de conferencias de 'La venganza de los Sith'. Además, cuatro cápsulas de escape pueden eyectarse del fuselaje.

También hay espacio para detalles cómicos y guiños a la producción cinematográfica original. Una de las salas oculta un jacuzzi inspirado en los videojuegos de 'LEGO Star Wars', mientras que la cabina de mando esconde una miniatura de una revista para adultos. No es una ocurrencia al azar: homenajea una broma idéntica que el equipo técnico escondió en la maqueta original de 1977.

Uno de los detalles del interior. Imagen: Dubbzi Bricks

Luces LED y componentes móviles. Por si fuera poco, la nave también tiene un sistema de iluminación que según el autor ha mejorado la construcción "hasta el infinito". Cuenta con un efecto de parpadeo en los once motores traseros y también ha iluminado todas las escenas interiores para que se vean mucho mejor. Las luces fueron aportadas por la empresa especializada Game of Bricks y, aunque no dice cuánto costó, sí que apunta a que fueron varios cientos de euros.

Una peculiar y destructiva tradición. Como decíamos al principio, este youtuber ha llevado a cabo otros proyectos de gran envergadura y al acabar suele hacer una cosa: los destruye y aprovecha para grabar un vídeo en time lapse al revés. No es lo que va a pasar con la Tantive IV, pero no porque le haya cogido cariño, sino porque el museo Redmond's Forge se la ha comprado para tenerla en su exposición permanente.

Imagen | Dubbzi Bricks, YouTube

Vía | Gry Online

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