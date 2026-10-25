Ocho años después de abrirla, una tumba de 55 metros con "antenas" en pleno desierto del Sáhara revela por fin su edad

En una llanura de grava del norte del Sáhara Occidental, a unos 600 metros de altura, hay un montículo ovalado de piedra del que nacen dos hileras de losas hacia el este, en un lugar tan seco e inhóspito que los pastores solo acuden allí si hay lluvias intensas, cuenta Archaeology Magazine. Está junto al Wadi Lawash el Telli, en el límite oriental de Sluguilla Lawash, el yacimiento con mayor concentración de arte rupestre prehistórico de la zona, con 1143 rocas grabadas.

Visto desde arriba, es como si tuviera antenas, de ahí que ese monumento fúnebre sea conocido como "túmulo con antenas". Se sospechaba que era antiguo, pero ahora lo sabemos: un equipo de profesionales de la arqueología acaba de ponerle fecha y data de entre el 2467 y el 2150 a. C.

El hallazgo. Un equipo de la Universidad de Girona y del Ministerio de Cultura saharaui ha fechado ese túmulo con antenas del Sáhara, una estructura que se excavó en abril de 2018, solo en parte y de forma deliberada, ya que se abrió solo la mitad del túmulo. En su interior había una única persona, de entre 25 y 35 años.

El cuerpo estaba boca arriba sobre el suelo natural, sin fosa, con la cabeza apuntando al sur y las piernas flexionadas hacia el oeste. Llevaba un adorno de cuatro cuentas hechas de cáscara de huevo de avestruz. Los análisis de datación iniciales a partir de colágeno fracasaron, así que en 2025 usaron otra técnica a partir de bioapatita (la fracción mineral del hueso) en dos muestras, una de húmero y otra de fémur. ¿El resultado? Tiene entre 4.100 y 4.400 años.

A. Localización del monumento. B. Vista aérea. C. Medidas

Por qué importa. Hasta ahora se daba por supuesto que estas estructuras tenían una función fúnebre, pero nunca se había demostrado ni se sabía qué edad tenían. De hecho, el único otro ejemplar excavado en la región, en el uadi Tasua, no aportó material arqueológico.

Ahora sabemos que efectivamente son tumbas y además pueden situarse cronológicamente dentro de la secuencia que Andoni Sáenz de Buruaga, de la Asociación Vasco-Saharaui de la Evolución cultural, ha construido a partir de dataciones de radiocarbono en el sur de la región. Concretamente, al final de la primera fase monumental, en el Neolítico final.

Arqueología a trompicones. El Sáhara Occidental guarda abundantes monumentos de piedra, pero estudiarlos ha sido muy difícil por la falta de objetos, los huesos mal conservados y los conflictos bélicos. El primer monumento funerario de piedra de la región se excavó en 1902, sin hallar restos, y después, entre 1970 y 1974, la Universidad de La Laguna estudió 33 pero no los dató. La guerra de 1975 lo frenó casi todo, hasta que el alto el fuego de 1991 a 2020 permitió el regreso de equipos europeos. Desde entonces, proyectos como el de la Universidad de East Anglia excavaron túmulos cónicos con esqueletos articulados y pocos objetos.

Demasiadas incógnitas. El monumento está construido con losas de caliza local apiladas, sin usar argamasa. Salvo las losas de la cubierta, el resto de piedras es moderadamente pequeñas (menos de un metro), por lo que el equipo de investigación cree que un grupo pequeño de personas pudieron moverlas para hacer la estructura en poco tiempo y sin herramientas especiales.

El montículo mide 12,5 por 10 metros y no supera los 3 de altura y las antenas empiezan algo separadas, pero a lo largo de su extensión se van acercando sin llegar a tocarse. Están orientadas a 102° respecto al norte. Como solo se ha fechado una tumba y un esqueleto, no es posible establecer conclusiones. No sabemos ni qué pueblo la construyó ni por qué las antenas apuntan al este, si bien hay otro estudio que plantea que la orientación podría responder a consideraciones astronómicas.





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Portada | Chronology and Funerary Practices Associated with Antennae Tumuli in Western Sahara (Joaquin Soler et al.)



