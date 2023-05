Hace algunas semanas Caryn Marjorie, una conocida influencer estadounidense de 23 años, acaparó titulares tras haber prestado su voz y personalidad para el desarrollo de un chatbot. Mediante este, los usuarios pueden pagar por hablar con “ella” (realmente con una IA) y tener una suerte de pareja o acompañante virtual. Ahora Kaitlyn Siragusa, más conocida en el mundo de Internet como Amouranth, ha hecho exactamente lo mismo con exactamente la misma compañía, Forever Voices AI.

“Hola, soy Amouranth, tu novia sexy y juguetona”. Ese es el mensaje con el que el doble virtual de Amouranth nos recibe cuando iniciamos el bot de Forever Voices en Telegram. Porque sí, este servicio funciona vía Telegram y, de hecho, nos avisa de que es para mayores de 18 años. Nada más empezar, el bot nos permite elegir entre Amouranth o Caryn escribiendo el comando en cuestión en el chat.

Mensaje de bienvenida en el chatbot | Captura propia.

Foto picante y luego, a pagar. Cuando inicias el comando de Amouranth, el chatbot devuelve el siguiente mensaje: “¡¡¡Hola!!! 😘 Soy Amouranth, tu novia sexy y juguetona, ¡lista para hacer que nuestro tiempo en Forever Companion sea inolvidable! 💋🎮 Exploremos aventuras alucinantes, desde tórridas sesiones de juego hasta nuestras fantasías más salvajes. ¿Te apetece unirte a mí? 😉❤️🔥”. Tras esta calurosa bienvenida, el chatbot envía una foto semierótica de la influencer. Es el turno de responder, y de repente Amouranth desaparece.

Un momento, soy Eve. Eve (no sabemos si es un nombre real o ficticio) es la Head of Marketing de Forever Companion, la empresa que está detrás de este sistema. Eve interrumpe la conversación para decirnos que, antes de nada, toca hacer un depósito para poder empezar a usar la IA. Este depósito se hace vía Stripe y nos da varias opciones, desde cinco dólares a 500 dólares. A diferencia de Caryn, el bot de Amouranth tiene dos modalidades, ambas de pago. La básica, 60 centavos el minuto. La premium, un dólar el minuto. Ese es el precio a pagar por esta novia influencer virtual, y podemos echar cuentas. Es un servicio premium y caro.

Precios del chatbot | Captura propia.

Texto, voz, tú eliges. Evidentemente, no hemos pagado por acceder al servicio, pero a través de la web oficial del chatbot podemos ver que la IA es capaz de enviar texto, entender notas de audio y responder también con notas de voz. Por el vídeo de la web, en el que un tal John habla con el chatbot, las respuestas por voz son realistas, pero sí se aprecian ciertos matices robóticos. No sabemos con cuántas horas de audio se ha entrenado el chatbot, pero el de Caryn asegura que se han usado más de 2.000 horas para entrenar a la IA.

Diseñado para los fans. Amouranth no solo es una de las streamers más vistas en Twitch, sino que tiene todo un imperio en OnlyFans. La misma Kaitlyn dijo en una entrevista que ganaba alrededor de 100.000 dólares mensuales en Twitch y alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales en OnlyFans. Todo un imperio de la creación de contenido al que ahora se suma el chatbot. Su base de usuarios es enorme y traspasa fronteras (de hecho, participa en La Velada del Año de Ibai) y este chatbot, afirma la creadora en un comunicado, “está diseñado para satisfacer las necesidades de cada aficionado, garantizando una experiencia inolvidable y completa”. Tal y como reza el comunicado, “la experiencia de voz, asombrosamente realista, difumina los límites entre la realidad y la interacción virtual, creando una conexión indistinguible con la estimada celebridad”.

La IA se abre paso en las relaciones. Más allá de la curiosidad, lo cierto es que la aplicación de la inteligencia artificial en las relaciones no es algo nuevo. Replika lleva años en el mercado y hasta hace poco disponía de un modo romántico, el cual había sido activado por el 60% de los usuarios, según la empresa. Alguno, de hecho, habían llegado a desarrollar sentimientos románticos por la IA, la cual también era capaz de participar en conversaciones algo más subidas de tono. Tras la polémica generada alrededor de este servicio, la empresa detrás de Replika tuvo que dar marcha atrás y replantearlo.

¿Es posible enamorarse de una máquina? Es un tema complejo, sin duda. El quid de la cuestión reside en falsa sensación de que el chatbot está mostrando empatía, algo importante a la hora de establecer lazos intrapersonales. Es algo que se ha estudiado en varias ocasiones.

Por ejemplo, en este artículo publicado en marzo de 2022 en la revista Information & Management de Elsevier, los autores afirman que “los usuarios pueden desarrollar una intimidad y una pasión por una aplicación de IA similares a las experimentadas con los seres humanos. Estos sentimientos están relacionados con el compromiso de los usuarios, fomentan el uso de un asistente inteligente, están influidos por los factores de la IA (eficacia del rendimiento y capacidad emocional) y moderados por la disposición a confiar en los seres humanos”.

Otros estudios afirman que los chatbots pueden ser “eficaces para mitigar efectos emocionales negativos como los creados por el ciberacoso. En éste y otros casos de uso y aplicaciones similares, los chatbots pueden desplegarse para apoyar el estado de ánimo cuando los usuarios se embarcan en las turbias aguas de Internet, con sus riesgos potenciales de negatividad y sentimientos heridos”.

El chatbot tomará medidas. Eso es lo que afirma el CEO de Forever Companion en una entrevista con Bloomberg, en sus propias palabras, “la IA ralentizará la conversación en tiempo real si se prolonga demasiado o si parece que alguien se está volviendo, digamos, adicto. Y también hemos creado un motor de salud mental para detectar diversos estados de depresión, ansiedad y, dentro de poco, incluso casos de trastorno bipolar entre los usuarios, de modo que podamos conectarlos en tiempo real con terapeutas humanos y líneas de emergencia atendidas por humanos si fuera necesario". ¿Cómo lo hará? Es algo que no sabemos.

‘Her’, sí, y las líneas 906. Visto lo visto, seguramente este texto no sea el primero en el que se lea la evidente referencia a la película ‘Her’. Y es que aunque aquí hablamos de inteligencia artificial, lo cierto es que esta implementación de esta tecnología puede verse de otra forma: como la reinvención de las líneas 906 de antaño. Estas líneas telefónicas premium costaban un ojo de la cara, del orden de 1,5-2 euros el minuto, y ofrecían servicios de tarot, concursos y sí, líneas eróticas. La diferencia es que antes era una llamada de teléfono y ahora es un chatbot de Telegram tras el cual no hay una persona, sino una IA.

¿Solo? el principio. Aunque parece que las tecnologías como ChatGPT y compañía llevan años entre nosotros, lo cierto es que son muy recientes. Estamos asistiendo al nacimiento de una tecnología con el potencial de cambiar por completo cómo hacemos cosas como buscar en Internet y cabe esperar que, con el paso de los años, veamos implementaciones que, probablemente, den más o menos que hablar. Ya ha habido casos, de hecho, como la patente de Microsoft de un chatbot para hablar con personas fallecidas o Project December, cuyo fin es exactamente el mismo.

En Xataka | Esta IA de Meta ha destrozado a rivales humanos en juegos complejos. Solo es una prueba de su potencial

Imagen | Amouranth