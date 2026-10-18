Al hacer una foto aérea sobre un campo de cereal en un pueblo de la Rioja en 2009, destapó una villa romana de hace 2100 años

Tricio es uno de esos pueblos pequeñitos, frescos y con mucho encanto de La Rioja alta y, pese a que en la actualidad tiene menos de 400 habitantes censados según el INE, tiene un pasado glorioso en el Imperio Romano. Para hacernos una idea, los romanos conocían este municipio riojano como Tritium Megalon porque en Tricio La Grande era uno de los grandes centros de producción de terra sigillata hispánica, la vajilla fina que se exportaba por buena parte del Imperio.

Estaba bien comunicada gracias a la red de calzadas y el Ebro (desde el Najerilla), tenia numerosas infraestructuras y su propio destacamiento de la Legio VII Gemina Felix y acaba de confirmarse que, bajo lo que hoy es un campo de cereal, hubo una gran casa señorial romana del siglo I d. C. que apareció por casualidad a partir de una foto aérea de 2009.

El hallazgo. Desde el pasado 14 de septiembre, un equipo de profesionales de la arqueología está excavando una parcela agrícola de Tricio, en el yacimiento de El Quemao, junto a la carretera hacia Arenzana de Abajo. De momento, han aparecido los muros de una gran casa señorial romana del siglo I d. C., con un patio monumental de pilares de arenisca muy cerca de la superficie. Debajo hay un edificio de la conquista romana, de adobe, posiblemente de los siglos II y I a. C. y que fue destruido por un incendio.

En total, hasta ahora han aparecido tres viviendas, como cuenta el arqueólogo de la investigación José María Barranco a El Día de la Rioja. Por el momento solo han encontrado elementos arquitectónicos, pero su gran esperanza está en dar con ornamentos como mosaicos precisamente en la vivienda del fondo, la más lujosa.

Por qué importa. Porque Tritium Magallum era un municipio con una gran actividad de económica ya que junto a Andújar, era una de las grandes fábricas alfareras de la península Ibérica de la época. Una villa en ese entorno es un auténtico filón para entender cómo vivía la élite local que rodeaba ese negocio.

Una fotografía aérea lo destapó todo. Cuando en 2009 Cristina Novoa elaboró su tesis doctoral sobre los antiguos yacimientos de la comarca, fotografió desde el aire el municipio y en una parcela agrícola de cereal vio marcas de lo que parecían antiguos edificios. Así se quedó todo hasta que años después, alguien del Gobierno de La Rioja se topó con su tesis y, habida cuenta de la historia y el pasado de Tricio, se interesó por lo que podía haber debajo, lo que llevó a licitar la excavación.

Lo que "El Quemao" esconde (de momento). Como explica José María Barranco, por el momento han hecho cuatro catas: una ampliada a 10 x 15 metros y otras tres de 10 x 10 metros en las que han localizado distintas viviendas romanas de distintas épocas: "En la cata más grande hay una casa que creemos que es de los años de la conquista, del siglo I antes de Cristo; los soldados romanos habrían expulsado a los nativos a las afueras, y se habrían quedado ellos en el cerro. Después, en las otras catas, hay dos viviendas que son del esplendor imperial, de la época en la que Tricio suministraba esa terra sigillata a la capital romana".

Para discernir la época de construcción el equipo se fija en las técnicas de construcción. Así, mientras la vivienda más antigua tiene muros de adobe, el resto muestran técnicas más elaboradas de construcción traídas por los ingenieros de la legión.





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