Hong Kong quiso explicar a sus adolescentes cómo frenar el deseo sexual. Ahora el bádminton ya no es solo un deporte

En Hong Kong el bádminton ya no es solo bádminton. Ahora es además un símbolo sexual. Y todo gracias a su Oficina de Educación, un organismo que se ha metido en un lío curioso que está generando expectación tanto dentro de la región como más allá de las fronteras chinas. El motivo es muy sencillo: en un intento por mejorar la educación sexual de sus adolescentes, las autoridades hongkonesas han redactado un manual sobre "relaciones íntimas" en el que, entre otras cuestiones, animan a las parejas a refrenar su deseo sexual jugando al bádminton.

Resultado: ahora el bádminton es un deporte... y algo más.

"Con afecto y decoro". La Oficina de Educación de Hong Kong se ha marcado el reto, nada sencillo, de impulsar una "mejora continua" en los colegios e institutos de la región. Con ese propósito hace poco el organismo publicó un manual de 70 páginas sobre "relaciones íntimas con afecto y decoro" en la adolescencia.

Hasta ahí nada llamativo ni fuera de lo normal. Si el documento ha acabado protagonizando crónicas en la BBC y ABC News o colgado en la web de The New York Times es por cómo aborda ese desafío, con una serie de pautas que no han tardado en generar una cascada de reacciones. Hay quien las tacha de retrógradas. Y quien las encuentra hilarantes. Sea lo uno o lo otro, algo sí está claro: en un tiempo récord han conseguido dejar huella en la jerga juvenil de Hong Kong.

Atento al "sexo prematrimonial". El manual está pensado para alumnos de entre el primer y tercer curso de secundaria, es decir, con edades que suelen ir de los 12 a los 15 años. "El módulo no busca alentar a los estudiantes a empezar a salir con alguien o tener actitudes sexuales a una edad temprana —anota el documento ya en la primera página—. Se espera que los docentes ayuden a los estudiantes a desarrollar una comprensión adecuada del amor y las relaciones responsables y estar alerta ante las consecuencias de un uso inadecuado de las relaciones".

A partir de ahí detalla una hoja de ruta para profesores y alumnos en la que se insiste en varios mensajes. ¿Cuáles? Que "las relaciones no pueden basarse solo en el sexo", la importancia del "control" de los impulsos o las implicaciones que puede acarrear acostarse con alguien antes de casarse. "Los amantes que no puedan hacer frente a las consecuencias de las relaciones prematrimoniales, como el embarazo fuera del matrimonio, las consecuencias legales y angustia emocional, deben negarse firmemente a mantenerlas antes del matrimonio", subraya.

La versatilidad del bádminton. Si hay un consejo que ha generado expectación, tanto dentro de China como en el extranjero, es el peculiar rol que las autoridades de Hong Kong tienen reservado para el bádminton. Tanto es así que el diario local South China Morning Post (SCMP) publicó hace unos días un artículo con un título bastante elocuente: "¿Es el bádminton la respuesta de Hong Kong a los impulsos sexuales de los escolares?". Quizás suene extraña o extravagante, pero la pregunta se entiende mucho mejor con el manual en las manos.

En uno de sus ejemplos los expertos de la Oficina de Educación aconsejan que, para reprimir impulsos sexuales, los jóvenes vayan a un polideportivo, cojan un par de raquetas y un volante y se pongan a jugar al bádminton durante un rato.

El formulario "My Commitment" recogido en el manual de la Oficina de Educación.

"¿Qué harías tú?" Para no quedarse únicamente en la teoría, el documento plantea un escenario hipotético en el que dos adolescentes, la joven Tsz Ching y el joven Sau Lai, están solos en casa estudiando durante un caluroso día de verano.

"Ching se quita la chaqueta y se queda con la camiseta sin mangas, se abraza al hombro de Lai. Él se siente emocionado, tiene una reacción fisiológica. Si tú fueras Lai, ¿qué harías?", plantea el manual antes de deslizar que, si la situación va a más, los jóvenes se enfrentan al riesgo de un "embarazo fuera del matrimonio". El texto también recuerda que la ley prohíbe tener relaciones con menores de 16 años.

¿Cómo afrontar la situación? "Por ejemplo, salir a jugar al bádminton juntos en el pabellón polideportivo", sugieren los expertos en el documento de la Oficina de Educación, que se abre a "otras respuestas razonables" igual de válidas.

"Abandona la escena". En otro escenario planteado por los autores, la misma pareja, Sau Lai y Tsz Ching, se encuentran con una pareja está teniendo relaciones íntimas entre los arbustos de un parque de noche, después de la cena. En ese caso se les da otro consejo igual de categórico: "Abandona la escena inmediatamente" y "disfruta de la vista de las flores, árboles y el paisaje nocturno del parque".

Mejor firmar un contrato. El consejo sobre el bádminton es quizás el más curioso del manual, pero no el único que ha generado sorpreesa. Otro, igual de llamativo, es que las parejas firmen un contrato al principio de su noviazgo para fijas las líneas rojas. "Es importante comunicarse de forma honesta sobre lo que es aceptable en términos de intimidad, fijar límites claros y los deseos y sentimientos de cada uno y que no resulta aceptable ir más allá", aconseja el documento.

No se queda ahí. Incluso incluye una copia de "un formulario de compromiso para límites de intimidad" con espacios en blanco para que las parejas los completen.

Sobre pornografía y ropa "sexy". "Prometo que desarrollaré autodisciplina, autocontrol y resistencia a la pornografía, y que entenderé que 'Mi Compromiso' es una expresión de amor propio y respeto hacia la otra persona que ayudará a crear una elación más saludable", recoge el formulario. En otro apartado del manual se sugiere que, para evitar "impulsos sexuales" se opte por vestir de forma "adecuada" y "evitar la estimulación visual de la ropa sexy". Una alternativa que plantean los autores es "evitar el contacto físico excesivo, como los tocamientos y besos".

"Fuera de la realidad". Las críticas al manual no han tardado. South China Morning Post recoge algunas de gente que considera que al menos parte de sus pautas están totalmente "fuera de la realidad". Incluso cuestionan que el texto condene de forma general el sexo previo al matrimonio en vez de enseñar a los jóvenes a respetarse y afrontar relaciones íntimas de forma responsable.

Alusiones como las del bádminton han generado tanta sorpresa que SCMP asegura que en las redes ahora se bromea con que "ir a jugar al bádminton" es en sinónimo de "Netflix and chill", un eufemismo de mantener relaciones sexuales.

"Hacen muchos chistes". Las bromas no han tardado en llegar. Y se han extendido hasta tal punto que un jugador de bádminton habitual reconocía hace poco a la BBC que ahora animar a alguien a practicarlo ha tomado nuevos matices. "En el pasado, esto era simplemente un deporte saludable, pero ahora, si le pides a la gente que juegue bádminton, hacen muchos chistes". "¿Amigos con derechos? Amigos con bádminton", ironizaba por ejemplo un joven en Instagram.

Frente a quienes ven sus pautas "fuera de lugar", poco realistas o incluso retrógradas, la Oficina de Educación defiende su enfoque. "El propósito de la educación sexual en el currículo escolar es cultivar a los estudiantes para que se conviertan en personas con valores integrales y les permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre cuestiones sexuales en el futuro, cuando sus pensamientos y condiciones sean maduros", argumenta el organismo.

