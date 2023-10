La historia del GIF que aparece en todas (pero en todas) partes desde hace más de diez años

A no ser que usted haya vivido debajo de una piedra durante los últimos diez años, es seguro que ha visto en al menos un centenar de ocasiones el siguiente GIF:

Imagen: CBS.

Es, posiblemente, el GIF estándar para reír en una conversación online. No ha llegado hasta ahí por casualidad. En el buscador de GIFs de WhatsApp aparece al menos una vez tanto si buscamos '😂', como 'hahaha' como 'LOL'.

El GIF aparece en varias búsquedas de WhatsApp relacionadas con la risa. Imagen: Xataka, Mockuuups Studio.

Y también en Twitter, que usa a Giphy, como WhatsApp, aunque también a Riffsy.

En Twitter, también. Imagen: Xataka, Mockuuups Studio.

Ella siempre aparece. Basta una búsqueda rápida para encontrar una mención temprana a su origen en un foro de seguidores de Gran Hermano, el programa donde se originó el GIF.

Fue el 24 de agosto de 2013, y alguien publicó tres GIFs de la misma mujer riéndose. Uno durante una grabación del programa en sí, los otros dos, ya en plató. El primero fue el que se convirtió en viral —y perenne—, quizás por lo visual que resulta su risa escupiendo lo que estaba bebiendo.

El origen. Imagen: coOol en JokersUpdates.

La cara B del disco. Imagen: coOol en JokersUpdates.

Y el tercero. Imagen: coOol en JokersUpdates.

En varias ocasiones ha sido confundida con Jennifer Lawrence, cosa poco reprobable: la compresión de haberlo cargado y descargado tantas veces es capaz de cualquier cosa. No es Lawrence, ni tampoco es actriz.

Su nombre es Elissa Slater, es estadounidense y el GIF es un fragmento de una emisión de Big Brother en su 15ª edición. Ahí fue cuando en un momento como cualquier otro le dio un ataque de risa que le hizo escupir el Sprite que estaba bebiendo (¿quién bebe Sprite en una taza?), según explicó a Mel Magazine en 2021.

Su fama llegó temprano respecto al resto de concursantes de aquella edición, puesto que la edición de un par de años antes la había ganado su hermana mayor, Rachel.

Elissa hoy tiene 37 años, diez más que los que tenía cuando el momento del GIF. Aunque algunos medios dicen que es nutricionista, en su perfil de Instagram dice ser enfermera estética y experta en el cuidado de la piel.

En YouTube está el momento exacto del GIF, un clip que explica el contexto de aquel instante. El el 0:45 es cuando vídeo y GIF coinciden. Y por cierto: se ve que la botella que tiene a su lado sí es de Sprite.

El ataque de risa fue provocado por algo no demasiado gracioso para la persona promedio, pero que causó esa reacción en Elissa, como explicó a Mel Magazine: otra concursante estaba quejándose de su actitud y la de otra participante en tono acusador, a lo que siguió la carcajada.

Imagen: CBS, Elissa Slater en Instagram.

Haberse convertido en un GIF eterno no parece preocupar a Elissa: según dijo, encuentra divertido que la gente lo utilice, aunque matiza que le gustaría poder sacar algún provecho de ello, en lugar de ser únicamente algo provechoso para las plataformas que lo utilizan, incluida Giphy.

Así que si alguna vez creíste que era una opción: no, un GIF no incluye un sistema de atribución y compensación a quien aparece en él. Tampoco a quien emitió el clip original, en este caso, CBS. Al menos Elissa no lo lleva mal.

Imagen destacada | CBS.